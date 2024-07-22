اليوم السابع
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وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيهًا للكرتونة في 7 محافظات

الإثنين، 22 يوليو 2024 02:53 م
وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيهًا للكرتونة في 7 محافظات بيض المائدة
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة من انتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بسعر 120 جنيهًا للكرتونة، فى 7 محافظات من خلال 31 منفذ متحرك فضلا عن المنافذ الثابتة بالمحافظات.

وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، بطرح إنتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومضاعفة منافذ البيع والمشروعات وانتاجها، للحد من الحلقات الوسيطة والمساهمة فى خفض الاسعار.

وأشار الفولى إلى انه تم توفير 31 سيارة لتوزيع البيض فى الميادين الرئيسية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، والدقهلية، حيث تشمل 9 سيارات فى الميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، و 10 سيارات بمحافظة البحيرة و3 سيارات بمحافظة كفر الشيخ و3 سيارات بمحافظة المنوفية و 3 سيارات بمحافظة الاسكندرية و3 سيارات بمحافظة الدقهلية، حيث تمركزت تلك السيارات فى الميادين الاكثر كثافة ومناطق التجمعات المختلفة، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بتلك المحافظات والتابعة للهيئة.


وتابع رئيس الهيئة انه تم بيع البيض بشكل منتظم فى كثير من الميادين بالمحافظات، وسط اقبال كثيف من المواطنين، بـ سعر 120 جنيهًا للكرتونة، فى الوقت الذى يترواح فيه سعرها بالأسواق ما بين 160 و 180 جنيهًا.

واوضح انه تم التنسيق بين مديرى مديريات الزراعة ومديرى مديريات الاصلاح الزراعى بتلك المحافظات، حيث حرصوا على التواجد للتيسير على المواطنين والحد من الزحام، لافتا إلى انه يجرى العمل حاليا على تنفيذ تكليفات وزير الزراعة بمضاعفة المشروعات والمنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة، للمساهمة فى خفض الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.







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