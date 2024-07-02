مكملات غذائية مفيدة لمرضى الروماتويد والتهاب المفاصل

كتبت مروة محمود الياس

التهاب المفاصل الروماتويدي أو ما يعرف بالروماتويد أحد أهم أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم فيها مناعة الجسم ذاتها، وتهاجم الجسم ذاته، وتجعله يعاني من الكثير من العلامات والأعراض التي تظهر على المفاصل في شكل آلام وأوجاع وتورمات وغيرها الكثير من العلامات والأعراض.

وفقا لما ذكره تقرير نشر في موقع arthritis foundation المعني بصحة مرضى الروماتويد وأمراضهم، فإن المكملات الطبيعية الغذائية تعد جزءا هاما من طرق التعايش مع مرض التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، الذي يظل ملازما للمريض وعليه أن يجد طرق للتعايش معه وتجنب مضاعفاته ونوباته.

تابع التقرير أن المكملات الغذائية الطبيعية جيدة ومفيدة لهؤلاء المرضى فهي مجموعات من المكملات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض والعيش بنمط صحي، ولكن عاد التقرير وحذر من الإسراف في تناول المكملات الغذائية الطبيعية لمرضى التهاب المفاصل، لأنها قد تسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي، فضلا عن الإصابة بالنزيف أو غيرها من الأعراض المرضية الهضمية الأخرى.

مكملات طبيعية غذائية مفيدة لمرضى الروماتويد:

زيت السمك والأوميجا 3 :

زيت السمك والاوميجا 3 أحد أهم المكملات المفيدة والعناصر الفعالة لمرضى الروماتويد يمكن أن يحصل عليها مريض الروماتويد من الطعام، أو في شكل مكملات يصفها له طبيب المختص وفقا لحالته.

الكركمين:

تلك المادة الهامة التي تعمل على التئام الجروح والتخلص من الالتهابات وتقاوم شيخوخة الجسم نظرا لما فيها من مضادات أكسدة.

الجلوكوزامين :

أحد أهم وأبرز المواد الفعالة التي تدخل في المكملات الغذائية التي يستخدمها من يعاني من هشاشة العظام ومشكلات العظام وأمراضه، يمكن أن تصبح فعالة أيضا لمرضى تيبس المفاصل والروماتويد والتهابات المفاصل المتكررة.

وشدد التقرير على ضرورة استشارة الطبيب المختص المتابع لحالة الروماتويد، نظرا لتغير كل حالة عن الأخرى، والاهتمام بعدم تناول مكملات غذائية بشكل مفرط أو دون استشارة المختص، مع الاهتمام كذلك باتباع النظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها كل حالة وفقا لرؤية المختص كذلك.