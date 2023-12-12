لمرضى الروماتويد.. نصائح لتقليل حدة الأعراض في الشتاء

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء يعانى أصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض التهابات المفاصل بشكل خاص من حدة الأعراض وشدتها، التي تتطلب نظام عناية خاص ومتابعة مع الطبيب المختص.

ومن جانبه أوضح الدكتور بهاء مقلد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري جامعة القاهرة، أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو نوع من التهاب المفاصل، حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة المبطنة للمفاصل على جانبي الجسم، وقد يؤثر على أجزاء أخرى من جسمك أيضًا، مضيفا أن خيارات العلاج تتطلب تغيير نمط الحياة والعلاج الطبيعى مع نظام غذائى خاص بتعزيز صحة العظام، مع الأدوية.

وأضاف استشارى جراحة العظام في تصريح خاصة لـ " اليوم السابع"، أن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن تكون عبارة عن ألم وتورم في أكثر من مفصل في الجسم، تصلب الشرايين خاصة بعد الجلوس طويلا أو صباحا، ضعف وتدهور صحة العظام.

وقدم استشارى جراحة العظام نصائح لمرضى الروماتويد في الشتاء لتقليل شدة الألم وتخفيف من الأعراض الذى يزيد بشكل كبير مع دخول البرد :

- تناول الأطعمة الجيدة الغنية بالفيتامينات.

- البقاء دافئا باستمرار وارتداء ملابس ثقيلة خاصة مع تيارات الهواء الباردة المباشرة.

ـ ممارسة تمارين رياضية بسيطة بصورة مستديمة.

ـ المحافظة على نسبة فيتامين د في الدم.

ـ إضافة الدهون الجيدة وتقليل الدهون السيئة والملح والكربوهيدرات المصنعة.

ـ المحافظة على الوزن الجيد لأن إنقاص الوزن يقلل الضغط على المفاصل الملتهبة.

ـ متابعة مع الطبيب المختص عند تطور الأعراض.