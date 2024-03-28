13 فائدة للمناعة والجهاز الهضمى من تناول اللبن الرائب

كتبت آية دعبس

يعد اللبن الرائب أحد المكملات الغذائية الطبيعية، التى يمكن أن يساعد فى الحفاظ على الصحة، فهو مصدر غنى بالكالسيوم والبروتين و يحتوي أيضًا على عناصر مغذية أخرى مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، بالإضافة إلى الفيتامينات A و D و E و B.

وتوضح الدكتورة سالى الفقى، خبيرة التغذية، فوائد تناول اللبن الرائب:

1- هو واحد من أفضل المشروبات الصيفية التي يمكنك الحصول عليها لأنه يبرد جسمك و يساعد أيضا على التخلص من عدم الراحة العامة والجفاف الناتج عن فقدان المياه والسوائل من الجسم بسبب التعرق.

2- ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية، لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

3- يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن ويقوى العضلات.

4- يساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ ويخلص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5- هو غذاء علاجي فاعليته في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي .

6- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم .

7- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

8-يطهر الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضارة بها .

9-يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب.

10- يؤخر أعراض الشيخوخة ويعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.

11- يمنع ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ .

12- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى .

13 مدر البول ويساعد فى علاج الحصى في المثانة والكلى ويذيب الرمال.