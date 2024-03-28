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13 فائدة للمناعة والجهاز الهضمى من تناول اللبن الرائب

الخميس، 28 مارس 2024 01:38 ص
13 فائدة للمناعة والجهاز الهضمى من تناول اللبن الرائب لبن - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يعد اللبن الرائب أحد المكملات الغذائية الطبيعية، التى يمكن أن يساعد فى الحفاظ على الصحة، فهو مصدر غنى بالكالسيوم والبروتين و يحتوي أيضًا على عناصر مغذية أخرى مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، بالإضافة إلى الفيتامينات A و D و E و B.

وتوضح الدكتورة سالى الفقى، خبيرة التغذية، فوائد تناول اللبن الرائب:

1- هو واحد من أفضل المشروبات الصيفية التي يمكنك الحصول عليها لأنه يبرد جسمك و يساعد أيضا على التخلص من عدم الراحة العامة والجفاف الناتج عن فقدان المياه والسوائل من الجسم بسبب التعرق.

2- ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية، لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

3- يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن ويقوى العضلات.

4- يساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ ويخلص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5- هو غذاء علاجي فاعليته في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي .

6- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم .

7- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

8-يطهر الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضارة بها .

9-يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب.

10- يؤخر أعراض الشيخوخة ويعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.

11- يمنع ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ .

12- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى .

13 مدر البول ويساعد فى علاج الحصى في المثانة والكلى ويذيب الرمال.







اللبن الرائب

فوائد اللبن الرائب

الكوليسترول

المناعة

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