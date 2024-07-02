أخبار 24 ساعة.. التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع لـ5.3 مليون طن

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع لـ 5.3 مليون طن

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي لوجود مخالفات

الصحة تكشف أهداف برنامج الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والمراهقين.. إنفوجراف

وزارة التعليم: امتحان الجغرافيا للطلاب المكفوفين بالثانوية العامة مرت دون مشكلات

وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو 2024

وزارة النقل: نفذنا 6300 كم طرق جديدة بتكلفة 155 مليار جنيه

وزارة التموين: صرف 20% من مقررات دعم شهر يوليو لأصحاب البطاقات فى اليوم الأول

وزارة الصحة: 2 من كل 5 نساء حوامل وأطفال صغار يعانون من فقر الدم عالميا

الهجرة تعلن توفير طيران مباشر بين القاهرة ومارسيليا استجابة للمصريين بالخارج

وزارة النقل تنفى انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة

وزير التعليم يقرر منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء