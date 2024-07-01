وزارة النقل: نفذنا 6300 كم طرق جديدة بتكلفة 155 مليار جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم.

وأضافت الوزارة أنه تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها، بتكلفة 110 مليار جنيه وجاري العمل في 1600 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:-

مشروعات الإنشاء



1- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم ) وتكلفة 1 مليار جنيه .

2- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم ) وتكلفة 980 مليون جنيه .

3- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليار جنيه .

4- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4,4 مليار جنيه .

5- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه .

6- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه

7- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه .

8- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .

9- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4,2 مليار جنيه .

10- انشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

مشروعات التطوير



1- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه والمسافة من ادفو الي اسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه .

2- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه .

3- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه .

4- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

5- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم وتكلفة 2,9 مليار جنيه .

6- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة 11,2 مليار جنيه .

7- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

8- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه .

9- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم وتكلفة 2,5 مليار جنيه .

10- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه .

11- تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتي كم 101 بطول 80 كم وتكلفة 2 مليار جنيه

12- تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم وتكلفة 890 مليون جنيه .

13- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم وتكلفة 8 مليار جنيه .

14- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه .

15- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه .

16- تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الاولي بطول 27 كم ) وتكلفة 334 مليون جنيه .

