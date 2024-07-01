وزارة التعليم: امتحان الجغرافيا للطلاب المكفوفين بالثانوية العامة مرت دون مشكلات

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي عدد (255) طالبا/طالبة.

وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول بشعبتيها العلمية والأدبية يؤدون غدا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.