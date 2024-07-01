وزارة التموين: صرف 20% من مقررات دعم شهر يوليو لأصحاب البطاقات فى اليوم الأول

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد إلى 20٪ في اليوم الأول، مؤكدة إنتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهرياً.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات تتخطي 6 أشهر لافتا إلى إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.ك أضافه إلى إلي قيام مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 1500 مخزن، بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر

واشار الوزير بتطبيق نظام صرف السلع التموينية لصالح البقاليين التموينين وفروع مشروع جمعتي بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تعميمه في باقي المحافظات تباعاً.

وكشف عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.



