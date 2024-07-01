وزارة التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع لـ 5.3 مليون

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة فى 2023 وتشمل 78 صومعة داخلية و 5 صوامع موانئ، كما تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

كما تستهدف الوزارة انشاء عدد 60 صومعة حقلية بمحافظات "الشرقية، المنوفية، المنيا " بتكلفة استثمارية تصل إلى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن بإجمالى سعات تخزينية 600 الف طن كما تم تنفيذ عدد 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالى 30 الف طن بالإضافة إلى انه جارى توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 الف يورو مع زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 الف طن إلى 90 الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار فى زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 مليون طن .