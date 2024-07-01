وزارة الصحة: 2 من كل 5 نساء حوامل وأطفال صغار يعانون من فقر الدم عالميا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان : عالميًا تعاني 2 من كل 5 نساء حوامل وأطفال صغار من فقر الدم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : هو حالة يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أقل من المعدل الطبيعي.

يتمثل فقر الدم أو الأنيميا (بالإنجليزية: Anemia) في نقصان في عدد خلايا الدم الحمراء السليمة أو نقصان في مستوى الهيموجلوبين الذي يعتبر المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء، والمسؤول عن نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم، وتتعدد أنواع فقر الدم اعتماداً على العامل المسبب له.

يعتبر فقر الدم من الأمراض المنتشرة في العالم، وقد يصيب الشخص في أي عمر، فقد يصيب الرضع، والأطفال، والمراهقين، والنساء الحوامل، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

يعد شحوب الوجه، والتعب العام، والصداع، وألم الصدر أهم أعراض فقر الدم، كما قد قد يكون فقر الدم حاداً أو مزمناً، وتتراوح شدته بين فقر الدم البسيط إلى فقر الدم الشديد.