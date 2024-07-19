مش بس بيحسن الهضم.. اعرف فوائد المشى بعد تناول الوجبات

كتبت إيناس البنا

المشي هو تمرين منخفض التأثير يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويقوي العضلات ويدعم صحة المفاصل ويعزز الصحة العقلية ويساعد في إدارة الوزن.



يعد المشي بعد الوجبات مفيدًا بشكل خاص وفقا لموقع " ان دى في " لأنه يساعد في الهضم ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويعزز الشعور بالاسترخاء.، كما يمكن أن يمنع هذا النشاط بعد الوجبة مشاكل مثل الانتفاخ وعسر الهضم، بينما يقلل أيضًا من خطر الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري، ويمكن أن يعزز المشي القصير بعد الأكل صحتك بعدة طرق.

المشي بعد الأكل يقدم فوائد صحية عديدة:

1. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

ممارسة المشي الخفيف بعد تناول الطعام يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، كما أنه يعزز الدورة الدموية ووظائف القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز كفاءة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

2. يقلل من التوتر والقلق

يمكن أن يساعد المشي في تخفيف التوتر والقلق من خلال إطلاق الإندورفين، وهو الهرمون الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية الطبيعية في الجسم، يمكن أن يكون المشي بعد تناول الطعام بمثابة استراحة للاسترخاء، مما يقلل من التعب العقلي ويعزز الشعور بالرفاهية، تساهم مستويات التوتر المنخفضة في تحسين الصحة العقلية وجودة الحياة بشكل عام.

3. يحسن نوعية النوم

يمكن للنشاط البدني مثل المشي أن يعزز جودة النوم من خلال تنظيم الإيقاعات اليومية وتعزيز الاسترخاء، يمكن أن يساعدك المشي بعد العشاء، على وجه الخصوص، على الاسترخاء والاستعداد لنوم هادئ ليلاً، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة والوظائف الإدراكية.

4. يعزز مستويات الطاقة

يمكن أن يؤدي المشي بعد تناول الطعام إلى زيادة مستويات الطاقة من خلال تعزيز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يساعد هذا في مكافحة الركود بعد تناول الطعام، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والإنتاجية، تساهم مستويات الطاقة المستدامة في زيادة النشاط اليومي وتحسين الصحة العامة.

5. يعزز صحة ميكروبيوم الأمعاء

ثبت أن النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، يؤثر بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء، ميكروبيوم الأمعاء الصحي ضروري للهضم السليم، ووظيفة المناعة، وحتى الصحة العقلية، يدعم المشي صحة الأمعاء من خلال تعزيز التنوع والتوازن بين بكتيريا الأمعاء.

6. يحسن الهضم

يساعد المشي على تحفيز الجهاز الهضمي من خلال تعزيز إنتاج العصارات المعدية والإنزيمات اللازمة لتكسير الطعام، ويمكن أن يساعد هذا في منع مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم.

7. ينظم مستويات السكر في الدم

يساعد المشي بعد تناول الطعام على خفض مستويات السكر في الدم من خلال زيادة حساسية الجسم للأنسولين، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض، يمكن أن يؤدي استقرار مستويات السكر في الدم إلى منع انهيار الطاقة وتقليل خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد المرتبطة بالسكري.

8. يدعم إدارة الوزن

يساعد المشي بعد تناول الوجبات على حرق السعرات الحرارية، مما يساعد في التحكم في الوزن، يعمل هذا النشاط على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويقلل من احتمالية تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، كما أن الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

9. يعزز الوضوح الذهني والتركيز

يساعد المشي على تحفيز تدفق الدم إلى المخ، مما قد يحسن الوظائف الإدراكية والذاكرة والتركيز، كما أن المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الوجبات قد يساعد على تنقية الذهن وتحسين القدرة على حل المشكلات وتعزيز الإبداع، وتحسين الأداء العقلي بشكل عام.

