فوائد المشى لصحتك.. يحرق الدهون ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

المشي من التمارين الهامة التى يمكن أن تفيد صحتك بعدة طرق، وبحسب الأطباء إذا مشى الشخص 10000 خطوة يوميًا، فسوف يحرق ما يقرب من 400 إلى 500 سعرة حرارية، ومع ذلك، فإن الفوائد الصحية للمشي تتجاوز مجرد فقدان الوزن، نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

فوائد المشي لصحتك

ممارسة الرياضة بانتظام أمر في غاية الأهمية ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والسرطان وغيرها.

كما أنه يساعد في منع زيادة الوزن والمساعدة في فقدان الوزن. ومع ذلك، يجد الكثير من الناس صعوبة في إيجاد الوقت لممارسة الرياضة. وبالتالي، يمكن أن يكون المشي مفيدًا جدًا لمثل هؤلاء الأشخاص.

وتشمل فوائد المشى أيضاً تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين مزاجك العام بسبب إطلاق الإندورفين، وإبطاء عملية الشيخوخة في عقلك، وتحسين جودة النوم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

اعرف كيف يمكنك زيادة عدد خطواتك يوميًا

أثناء فترات الراحة أو الغداء، قم بالتجول في منطقة مكتبك وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد خطواتك كل يوم.

ليس هناك من ينكر أن المصاعد والسلالم المتحركة مريحة، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة عدد خطواتك، فاصعد السلالم، فهذه طريقة سهلة لزيادة عدد خطواتك بسهولة.

اضبط المنبهات أو التذكيرات في هاتفك أو ساعات اللياقة البدنية وسيساعدك ذلك على تذكيرك بالذهاب للمشي بين الحين والآخر خلال ساعات العمل. وذلك لأنه إذا كان لديك عمل مكتبي، فإن أخذ قسط من الراحة من حين لآخر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

عندما تركن سيارتك بعيدًا عن مكتبك وتقطع المسافة التي تصل إلى وجهتك سيرًا على الأقدام، فإن عدد خطواتك يزيد بسهولة ولن تضطر إلى بذل مجهود إضافي.

عندما تتحدث مع شخص ما عبر مكالمة هاتفية، حاول المشي. يمكنك زيادة عدد خطواتك أثناء إجراء مكالمة مع شخص ما.

المشي بعد الأكل يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا على زيادة عدد خطواتك.