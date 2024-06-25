أفضل 5 تمارين رياضية تعزز صحة كبار السن.. منها المشي

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على نمط حياة نشط أمرًا ضروريًا لكبار السن للحفاظ على صحتهم والوقاية من المخاطر الصحية، لذا من المهم أن يحافظ كبار السن على لياقتهم البدنية، في هذا التقرير نقدم أفضل 5 تمارين رياضية تعزز صحة كبار السن، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 تمارين تساعد على تعزيز صحة كبار السن

تساعد التمارين المنتظمة على تقوية العضلات وتحسين التوازن وتعزيز الصحة العامة، وهو أمر ضروري لمنع المشكلات المرتبطة بالعمر وتحسين نوعية الحياة.

1- تمرين المشى

يعد المشي أحد أبسط أشكال التمارين وأكثرها سهولة بالنسبة لكبار السن، إنه سهل على المفاصل، ولا يتطلب معدات خاصة، ويمكن أن يساعد المشي المنتظم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات وتحسين الحالة المزاجية.

اهدف إلى المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

ابدأ بوتيرة مريحة وقم بزيادة المدة والشدة تدريجيًا، استخدم الأحذية الداعمة.

2- تدريب القوة

يعد تدريب القوة ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، يساعد هذا التدريب على أداء الأنشطة اليومية بكفاءة أكبر ويقلل من خطر السقوط والكسور.

يمكن تكرار هذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

- استخدم الأوزان الخفيفة أو أشرطة المقاومة ركز على مجموعات العضلات الرئيسية مثل الساقين والذراعين والعضلات الأساسية.

ابدأ بتمارين بسيطة مثل ثني العضلة ذات الرأسين ورفع الساق والصفوف أثناء الجلوس.

3- السباحة والتمارين الرياضية المائية

تعتبر السباحة والتمارين الرياضية المائية من التمارين ذات التأثير المنخفض والتي تكون سهلة على المفاصل بينما توفر تمرينًا لكامل الجسم يمكنهم تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والمرونة.

يمكن تكرار هذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

اختر حمام سباحة بدرجة حرارة مناسبة، فكر في الانضمام إلى دروس التمارين الرياضية المائية لإضافة التنوع والتفاعل الاجتماعي إلى تمرينك.

4- تمارين الكرسى

بالنسبة لكبار السن ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أولئك الذين يجدون صعوبة في تمارين الوقوف، فإن تمارين الكرسي هي بديل رائع،يمكن لهذه التمارين تحسين القوة والمرونة والدورة الدموية أثناء أدائها من وضعية الجلوس.

يمكن تكرار تمارين الكرسى يوميًا، كجزء من الروتين.

5- تمارين تحسين التوازن

يعد تحسين التوازن أمرًا بالغ الأهمية لمنع السقوط، وهو مصدر قلق شائع لكبار السن. يمكن أن تساعد تمارين التوازن في تعزيز الاستقرار والثقة في الأنشطة اليومية.

ويمكن تكرار هذه التمارين يوميا أو كل يومين.

تشمل التمارين البسيطة الوقوف على ساق واحدة، والمشي من الكعب إلى أخمص القدمين، ورفع الساق الجانبية، استخدم سطحًا ثابتًا أو كرسيًا للحصول على الدعم إذا لزم الأمر.