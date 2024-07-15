5 علامات تشير لوجود ورم في المخ قد تفاجئك.. منها التعثر أثناء المشى

كتبت فاطمة خليل

قد لا تعاني دائمًا من الصداع للاشتباه في وجود ورم في المخ، يمكن أن تختلف أعراض ورم الدماغ من شخص لآخر، تابع القراءة لتعرف بعض العلامات المفاجئة التي يجب ألا تتجاهلها، بحسب موقع تايمز ناو.

تعتبر أورام الدماغ خطيرة للغاية لأنها تضغط على الأجزاء السليمة من الدماغ أو تنتشر إلى تلك المناطق، يمكن أيضًا أن تكون بعض أورام المخ سرطانية أو تصبح سرطانية.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن تسبب هذه الأشياء مشاكل إذا كانت تمنع تدفق السوائل حول الدماغ، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، ولذلك، من المهم معرفة العلامات والأعراض لعلاجها قبل فوات الأوان، هناك بعض العلامات المفاجئة للورم التي قد تفاجئك، وتشمل:

النوبات

يمكن أن تسبب أورام المخ نوبات - ليست بالضرورة تلك الأنواع التي تجعلك فاقدًا للوعي والتشنج، ولكنها علامة على وجود خطأ ما، وفقا للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية، يمكن لبعض النوبات أن تسبب تغيرات حسية مثل الإحساس والرؤية والشم والسمع والتذوق.

إذا كنت قد تعرضت لهذا النوع من النوبات، فقد تكون مستيقظًا ومتنبهًا تمامًا، بل وحتى قادرًا على التفاعل مع الآخرين، ما يجعل من المستحيل على الآخرين أن يدركوا أنك تعاني من نوبة.

انخفاض القدرة على التفكير والنسيان

إذا كانت وظائفك المعرفية مثل القدرة على التفكير أو القراءة تتضاءل، فهناك شيء خاطئ للغاية، يقول الأطباء إنه أمر شائع في أورام الدماغ المتوسط مما يعطل الاتصال في دماغك.

النسيان ليس أمرًا مزعجًا، ولكن عندما يبدأ النسيان بالتحول إلى فقدان الذاكرة بشكل كبير، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة أخرى، مثل ورم في المخ، يقول الأطباء أن الأمر قد يصبح أكثر خطورة إذا لم تقم بإجراء فحص فوري.

تؤثر أورام الدماغ على القدرات المعرفية والفكرية والعاطفية بشكل كبير.

ضعف التنسيق وكثرة التعثر أثناء المشى

عندما يبدأ جسمك في إظهار ضعف التنسيق بين جميع الأعضاء، فهذا علامة على وجود خطأ ما، إذا كنت تتخبط وتتعثر أثناء المشي، أو الوصول إلى كأس، أو القيام بأنشطة بسيطة أخرى، فقد يشير ذلك إلى وجود ورم في المخ.

مشكلة في التحكم في الذراعين والساقين

يقول الأطباء أن الأعراض تعتمد على موقع الورم، لذا، إذا كان لديك ورم في المخيخ - وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن تنسيق تسلسل الحركات - فقد تواجه مشكلة في التحكم في ذراعيك وساقيك.

ألم في مختلف أجزاء الجسم

في بعض الأحيان، يمكن للورم أن يعلن عن وجوده عن طريق التسبب في الألم في المناطق التي لا تتوقعها. ووفقا للخبراء، يعاني العديد من الأشخاص من آلام الأسنان، حيث يضغط الورم على العصب ثلاثي التوائم، المسؤول عن نقل الإحساس من الوجه إلى الدماغ.