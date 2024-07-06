تعرف على فوائد المشى إلى الخلف.. منها علاج التهاب المفاصل

كتب – حسام الشقويرى

يُنظر إلى المشي باعتباره تمرينًا فعالًا لا يوفر فوائد للقلب والأوعية الدموية فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة الوزن أشارت الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة ويساعد أيضًا في الحفاظ على اللياقة البدنية بشكل عام، وبالنسبة لمعظم الناس، المشي هو التحرك للأمام. وتُظهر الأبحاث أن المشي للخلف يمكن أن يقدم بعض الفوائد الرائعة أيضاً، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

المشي إلى الخلف قد يكون له بعض المزايا الجسدية بسبب التغيير في الميكانيكا الحيوية. فهو يحسن التوازن والتنسيق من خلال استخدام عضلات مختلفة، وخاصة في الساقين والجذع، و في العلاج الطبيعي، يتم استخدامه بشكل متكرر لعلاج التهاب المفاصل وآلام الظهر ومشاكل الركبة.

ونُشرت دراسة في مجلة BMC Musculoskeletal Disorders وجدت أن المشي إلى الخلف لمدة عشر دقائق، ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع، كان أكثر فعالية من المشي العادي أو المشي لمدة 10 دقائق كعلاج طبيعي لتخفيف آلام الركبة و تحسين وظيفة الركبة وتقوية عضلات العضلة الرباعية الرؤوس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي إلى الخلف قد يعمل أيضًا على تحسين القدرات الإدراكية مثل الذاكرة، ووقت الاستجابة، والقدرة على حل المشكلات، والمشي للأمام والمشي للخلف يوفران مجموعة من المزايا الخاصة بهما، فالمشي للأمام يعمل على تدريب العضلات الموجودة في مقدمة الساقين في الغالب، في حين يعمل المشي للخلف على تدريب مجموعات عضلية أخرى ويحسن التوازن العضلي العام. ويمكنك تحقيق تمرين شامل من خلال تضمين كليهما في برنامجك

وللتعود على الحركة، ابدأ برفق على أرض مسطحة اتخذ خطوة للخلف لمسافة أطول وأبعد كلما شعرت براحة أكبر. كن حذرًا وتأكد من أنك تستطيع رؤية المكان الذي تتجه إليه.

إليك كيفية الاستمتاع بالمشي إلى الخلف بأمان:

ابدأ بمسافات متواضعة، ومع شعورك براحة أكبر، قم بزيادة السرعة والطول تدريجيًا.

تأكد من أنك في مكان آمن ذو سطح مستوٍ وخالٍ من العوائق.

قد ترغب في اختباره في منطقة خارجية تعرفها أو في الداخل أولاً.

حافظ على وعيك بالبيئة المحيطة بك عن طريق إبقاء كتفيك إلى الخلف، واستخدام مركز جسمك، والحفاظ على وضعية مستقيمة.

للحفاظ على برنامج متكامل وشامل، قم بدمج المشي إلى الخلف مع أنواع أخرى من النشاط البدني.