علامات تشير لوجود كمية زائدة من فيتامين ب12 فى جسمك

كتب – حسام الشقويرى

فيتامين ب12 هو فيتامين أساسي لجسمك يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء والوظيفة العصبية وتخليق الحمض النووي. و نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم والتعب ومشاكل عصبية مختلفة. من المهم الحفاظ على مستويات الطاقة في جسمك من أجل الصحة العامة. يمكن أن يساعدك الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بفيتامين ب12 أو المكملات الغذائية في الحفاظ على مستواه المطلوب ومنع العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن تسببها نقصه، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الفيتامين إلى طفح جلدي ودوار وصداع ومشاكل هضمية مختلفة أخرى. يمكن أن يسبب تناول فيتامين ب12 الزائد أيضًا صعوبة في التنفس والقلق. لذلك من الضروري مراقبة مستوى فيتامين ب12 لديك للتأكد من أنه ضمن نطاق صحي، ومراقبة مستويات فيتامين ب12 أمر بالغ الأهمية لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بمستوياته المفرطة في الجسم.

العلامات التحذيرية

الطفح الجلدي

الطفح الجلدي مشكلة شائعة جدًا ولكنها أيضًا علامة مبكرة على وجود فيتامين ب12 في جسمك. يمكن أن يظهر هذا الطفح الجلدي مصحوبًا بحكة وبقع حمراء على الجلد وأحيانًا قد يكون مصحوبًا بتورم. ومع ذلك، يمكن أن يكون الطفح الجلدي خفيفًا إلى شديدًا وقد ينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، إذا تُركت مستويات فيتامين ب الزائدة دون أن يُلاحظها أحد.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول فيتامين ب12 بكميات زائدة إلى حدوث مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي، ومن بين أكثر المشاكل شيوعًا الإسهال والغثيان وآلام البطن. تظهر هذه الأعراض لأن الجهاز الهضمي يصبح مرهقًا بسبب ارتفاع مستويات فيتامين ب12، كما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة مثل حركات الأمعاء غير المنتظمة .

دوخة

الشعور بالدوار والدوار من الأعراض الشائعة الأخرى لارتفاع مستوى فيتامين ب12 في الجسم، والذي يظهر غالبًا في الليل. ويحدث هذا بسبب أن ارتفاع مستوى الفيتامين يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي، مما قد يسبب الإحساس واختلال التوازن وعدم الثبات.

خدر أو وخز

الوخز والخدر في اليدين والقدمين من العلامات النادرة لارتفاع مستويات فيتامين ب12 في الجسم والتي تظهر غالبًا في الليل. يحدث هذا بسبب تأثيرات فيتامين ب الزائد على وظائف الأعصاب ويؤدي إلى الشعور بوخز أو خدر في اليدين والقدمين.

القلق

القلق هو أحد الأعراض الأخرى لارتفاع مستويات فيتامين ب12، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى محتملة لذلك. فهو يؤثر على الجهاز العصبي من خلال تنظيم حالتك المزاجية، وقد يؤدي اختلال التوازن إلى شعورك بالأرق والانفعال والقلق. لتجنب ذلك، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب12 .



