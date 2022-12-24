هل تظهر أعراض سرطان المعدة في العين؟ تقرير يوضح

فاطمة ياسر

كشفت جريدة “thesun” البريطانية عن علامة نادرة تظهر في العين تعني إصابة الشخص بسرطان المعدة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عين إحدي النساء البالغة من العمر 52 عاما عانت من ألم في المعدة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وتم اكتشاف أنها مصابة بسرطان المعدة، بسبب بياض العين الذي يتحول للون الأصفر.

وأوضح الفريق الطيبي خلال ما نشره في مجلة Cureus للعلوم الطبية، أن المرأة كانت مريضة، ولم تكن لديها شهية للطعام وشعرت بالتعب الشديد لمدة ثلاثة أسابيع، وكشفت الفحوصات أنها كانت مصابة بسرطان معدة مميت يسمى السرطانة الغدية المعدية، وهي حالة ينمو خلالها السرطان حتى يصل إلى الأمعاء وهذا النوع يكون صعب الشفاء .

وأوضح الأطباء أن هذا الورم الكبير يضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة، وكان هذا الانسداد المعوي هو الذي تسبب في تحول لون عيني المرأة إلى اللون الأصفر وهذه الحالة تعرف باسم اليرقان.

ويحدث هذا عندما يحدث تراكم لمادة صفراء تسمى البيليروبين، وغالبا ما يحدث عندما يعاني الأشخاص من حالات مثل حصوات المرارة أو تلف الكبد، ولذا أكد الأطباء في التقرير أن اصفرار العين هو العارض الأول لسرطان المعدة.

ما هي أعراض سرطان المعدة؟ قدم موقع “healthline” أبرز واهم وخضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف أعراضها، ولكن ليس لعلاج السرطان، ورفضت تلقي مزيد من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد شهرين.قدم موقع “healthline” أبرز واهم الأعراض الخاصة بسرطان المعدة ، ومنها:

- حرقة من المعدة

- الشعور بالامتلاء.

- آلام في المعدة

- الغثيان

- عسر الهضم

- فقدان الوزن غير المقصود

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

- صعوبة في البلع.