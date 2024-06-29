حافظ على جلدك من الارتكاريا الحرارية بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس الشديدة، قد يصاب البعض بالأرتكاريا الحرارية، التي تعد حالة جلدية تتسبب في طفح جلدي أحمر تعرض المصاب لحكة شديدة، ويزداد الأمر سوءًا عند تعرض الشخص لحرارة طقس شديدة.

وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم نوفل استشاري الجلدية في كلية طب أسيوط، موضحًا أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بالأرتكاريا الحرارية، وتظهر الأعراض عند تعرض الشخص لأشعة الشمس، أو الجلوس في مكان شديد الحرارة، لافتًا إلى أن الأرتكاريا تعد رد فعل تحسسي في الجسم فيقوم الجسم بإفراز مادة الهيستامين وبعض المواد الكميائية في الدم، التي تزيد من الشعور بالأعراض المرتبطة بالأرتكاريا.

وتشمل أعراض ارتكاريا الحرارة، احمرار الجلد، والحكة الشديدة، والتورم، ظهور بثور صغيرة، وهذا يتسبب في عدم قدرة الشخص المصاب علي ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأشار استشاري الجلدية، إلى أن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأرتكاريا الحرارية، وهي العوامل الوراثية قد تكون عاملا محفزا للأرتكاريا الحرارية، وأيضًا مرضي الربو والإكزيما أو الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

وقدم بعض النصائح الصحية لعلاج أرتكاريا الحرارية، ومنها:

- تجنب الجلوس في أشعة الشمس، مع ضرورة الجلوس في الظل.

- الاستحمام بماء بارد.

- ارتداء ملابس قطنية.

- لتقليل أعراض التورم عليك عمل كمادات باردة، مع أخذ علاجات مضادة للالتهابات.