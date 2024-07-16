تعرفى على فوائد المانجو للأطفال

كتبت مروة محمود الياس

المانجو أفضل الفواكه الصيفية التي يحبها الجميع، يفضلها الصغار كثيرا، ولها فوائد خاصة للأطفال وصحتهم، فهى لذيذة الطعم رائعة الرائحة، حلوة المذاق، لا يمل الطفل من تناولها، ولا تحتاج الأم لمجهود لإقناعه بتناولها.

وفقا لتقرير نشر في موقع momjunction المعنى بصحة الطفل وسلامته، فإن المانجو له فوائد صحية خاصة للأطفال الصغار، فهى تعزز لديهم الكثير من وظائف الجسم، وتمدهم بالفوائد الصحية الكثيرة، فهى تعزز القدرات الهضمية لديهم، لأنها تحميهم من خطر الحموضة وحرقة المعدة، فضلا عن أنها تعزز سلامة الجهاز الهضمى بشكل عام، وتجنبهم الإصابة بالإمساك وصعوبة التبرز، نظرا لأنها تحتوى على كم هائل من الألياف الصحية، فهى تعزز هضم سهل وسلس لا يعانى الطفل خلاله من التقلصات والغازات والأوجاع.

تابع التقرير موضحا أن المانجو فاكهة صحية تساعد على تقليل حدة حرقة العين ومشكلات جفاف العين لدى الأطفال، كما أنها تعمل على تعزيز قدراتهم الفكرية والعقلية لاحتوائها على كم هائل من المعادن والفيتامينات والسكريات الصحية، كما تحتوى على حمض الجلوتامين مما يعزز من صحة الدماغ.

الكثير من الأطفال يعانون من فقر الدم، وهذه هي الفاكهة المثالية التي تعزز من الدم لدى الطفل، وتقاوم فقر الدم لديه، نظرا لاحتوائها على نسب كبيرة من الحديد، كما أنها تحمى الطفل من المضاعفات الضارة لفقر الدم لديه، كما أن أغلب الأمهات يعانين مع أطفالهن بسبب نقص الوزن، إلا أن المانجو فاكهة مميزة يمكنها زيادة الوزن بسهولة، لسعراتها الحرارية العالية، وكذا السكريات التي تحتوى عليها.