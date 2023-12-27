علاج حرقة العين فى المنزل منها شرب المياه

كتبت مروة محمود الياس

حرقة العين أحد أهم الأعراض المرضية غير المريحة، يشعر معها الشخص بحرارة بالعينين، وآلام ووخزات أيضا، وفقا لتقرير نشر في موقع setu فإن أسباب حرقة العين كثيرة ومتشعبة يجب التعرف عليها لمعرفة طرق علاج حرقة العين، ومنها، أن قلة شاعات النوم والاضطرابات خلاله، فضلا عن كثرة النظر للأجهزة الالكترونية التي تصدر الكثير من الضوء الساطع، تسبب دون شك مشكلة وحرقة بالعينين.

أسباب حرقة العين

وتابع التقرير موضحا أبرز أسباب حرقة العين منها استخدام العدسات اللاصقة واهمال تنظيفها أولا بأول، كذلك قد يعانى البعض من هذه المشكلة نتيجة التحسس في العين من الأتربة أو حبوب اللقاح، أو الأدخنة المنبعثة أيضا.

علاج حرقة لعين

ومن أبرز طرق علاج حرقة العين في المنزل وفقا للتقرير، المياه الجارية تساعد كثيرا على التخلص من حرقان العين الشديد، والشعور بالراحة ولو مؤقتا، ينضح التقرير أيضا بوضع قطنة مليئة بجل الصبار على العيون المغلقة أو على الجفن ذاته، وذلك لتقليل حدة الحرقة بها.

علاج حرقة العين فى المنزل

وتابع التقرير موضحا مجموعة من أبرز طرق علاج حرقة العين في المنزل، النوم لساعات طويلة ومتصلة دون انقطاعات مزعجة، يعزز بشكل كبير التخلص من كل مشكلات العين، ولابد من الاهتمام بالنظام الغذائي، في من أبرز طرق علاج حرقة العين، مثل الأطعمة التي تحتوى على الأوميجا مثل الأسماك. بعض المكملات وفقا للتقرير يمكن أن تساعد في علاج حرقة العين مثل مكملات الميلاتونين.

وفى السايق ذاته، ذكر تقرير نشر في موقع myvision أن من أبرز طرق علاج حرقة العين في المنزل شرب الكثير من المياه، لأنها ترطب الجسم بشكل عام، فضلا عن إمكانية استخدام القطرات المهدئة للعين دون إضافات خطيرة، مثل القطرات المهدئة الطبيعية للعين.