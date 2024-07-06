7 عادات بسيطة للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز الإدراك

كتبت مروة هريدى

الدماغ أو المخ عضو مثل أي جزء آخر من أجسامنا، يحتاج إلى رعاية واهتمام منتظمين حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه، وقد يتحقق ذلك مع إضافة بعض العادات البسيطة إلى روتيننا اليومي الذي يمكن أن يساعد في شحذ عقولنا وحمايتها من التلف في المستقبل، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 طرق بسيطة لتعزيز صحة المخ أو الدماغ

لا تتوقف عن التعلم أبدًا



إن الحفاظ على نشاط أدمغتنا من خلال تعلم أشياء جديدة أمر مهم لصحتها، وذلك من خلال أنشطة بسيطة مثل قراءة كتاب جديد أو تعلم لغة جديدة أو حتى ممارسة هواية جديدة يمكن أن تحفز أدمغتنا، ووفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة، فإن التعلم المستمر يعزز مرونة الدماغ، مما يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

استخدم كل حواسك



إن إشراك جميع حواسنا يمكن أن يساعد في الحفاظ على نشاط أدمغتنا ويقظة ذهنها، فالأنشطة التي تتضمن البصر والصوت واللمس والتذوق والشم يمكن أن تحفز أجزاء مختلفة من الدماغ، فعلى سبيل المثال، يمكن لطهي وصفة جديدة أن يشرك حواسًا متعددة، مما يعزز الروابط العصبية، وتشير الأبحاث من جامعة تكساس إلى أن التجارب الغنية بالحواس يمكن أن تعزز القدرات الإدراكية والاحتفاظ بالذاكرة.

التأمل يحدث فرقًا كبيرًا



التأمل ليس مجرد تقنية استرخاء، بل له تأثيرات هائلة على الدماغ، حيث يمكن للتأمل المنتظم أن يزيد من المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعلم والذاكرة وتنظيم العواطف، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Human Neuroscience أن التأمل يمكن أن يحسن الانتباه ويقلل من التوتر وحتى يبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

تقليل تناول السكر



إن تقليل تناول السكر قد يعود بفوائد كبيرة على أدمغتنا، فقد ارتبط تناول كميات كبيرة من السكر بضعف الوظائف الإدراكية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة قد تسبب الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ، مما يؤدي إلى التدهور المعرفي.

ممارسة التمارين الهوائية



لا تعد التمارين الهوائية مفيدة لجسمنا فحسب، بل إنها مفيدة أيضًا لعقلنا، يمكن للأنشطة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات أن تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحسن وظائف الدماغ بشكل عام، ويمكن أن تعمل التمارين الهوائية المنتظمة على تحسين الذاكرة وتقليل القلق والحماية من تدهور الدماغ المرتبط بالعمر.

حاول القيام بعمليات حسابية بسيطة



إن حل مسائل حسابية بسيطة في أذهاننا يعد وسيلة رائعة للحفاظ على نشاط الدماغ وتحفيزها على التفكير بسرعة وتحسين مهارات حل المشكلات، وتشير الدراسات إلى أن الحساب الذهني ينشط مناطق الدماغ المعنية بالمعالجة العددية والذاكرة العاملة، مما يعزز الوظيفة الإدراكية ومرونة الدماغ.

أعط عقلك استراحة



الراحة مهمة لعقلنا بقدر أهمية النشاط، إن منح الدماغ فترات راحة منتظمة يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والإبداع والإنتاجية، وهذا لا يعني فقط الحصول على قسط كافٍ من النوم (وهو أمر بالغ الأهمية)، بل يتضمن أيضًا أخذ فترات راحة قصيرة طوال اليوم، وتشير جمعية علم النفس الأمريكية إلى أن فترات الراحة القصيرة المنتظمة يمكن أن تساعد في تقليل التعب العقلي وتحسين الأداء الإدراكي، لذلك حاول أخذ راحة من عملك أو القيام بنزهة سريعة.