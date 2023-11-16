أشهر أمراض الجهاز الهضمى وطرق علاج كل حالة

كتبت نهير عبد النبى

الجهاز الهضمى واحد من أهم أجهزة الجسم التي لها العديد من الوظائف، ولكن هناك العديد من الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى وتؤثر على صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن أشهر أمراض الجهاز الهضمى هي:

1:الإمساك

يحدث الإمساك في أغلب الأحيان بسبب الفضلات التي تتشكل بعد أن يتحرك هضم الطعام ببطء شديد عبر الجهاز الهضمي، والتغيرات في النظام الغذائي والنشاط، وعلاج الإمساك يشمل:

-زيادة استهلاك السوائل والألياف

-المسهلات والملينات

-الحقنة الشرجية

2:التهاب المعدة والأمعاء

التهاب المعدة والأمعاء من أشهر أمراض الجهاز الهضمى ومن أعراضها:

-القيء والغثيان

- الإسهال

-تشنجات وألم في المعدة

-الحمى

ويعتبر السبب الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء هو الفيروسات، نظرًا لوجود أنواع عديدة من الفيروسات، يمكن أن يحدث التهاب المعدة والأمعاء أكثر من مرة، علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا والطفيليات والأدوية والتسمم الغذائي .

علاج التهاب المعدة والأمعاء:

غالبية حالات التهابات المعدة والأمعاء تشفى من تلقاء نفسها ولكن لتجنب الجفاف، من الضروري شرب الكثير من السوائل عادة، يصف الأطباء الأدوية للسيطرة على القيء والإسهال ،إذا كانت أنفلونزا المعدة ناجمة عن بكتيريا أو طفيليات، فيجب استخدام المضادات الحيوية.

إذا كان الشخص يعاني من الجفاف الشديد، فقد يحتاج إلى سوائل عن طريق الوريد.

3: ارتجاع المرئ والحموضة

ارتجاع المرئ والحموضة هما حالتان تحدثان عندما تتدفق العصارات الهضمية والأحماض الموجودة في المعدة إلى المريء.

ويعرف الارتجاع الحمضي باسم ارتجاع المريء إذا حدث مرتين في الأسبوع أو أكثر.

أعراض ارتجاع المريء تشمل:

-حرقة في المعدة

-تلف الأسنان

-صعوبة في التنفس

-غثيان

-صعوبة في البلع

-سعال

إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى تلف المريء أو السرطان .

تعديل نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وإدارة الوزن قد يساعد في إدارة ارتجاع المريء.

علاج ارتجاع المرئ

- أدوية مضادات مستقبلات الهيستامين

- أدوية مثبطات مضخة البروتون ( PPIs )

-الجراحة (في الحالات الخطيرة)

4:حصوات المرارة

تتشكل الحصوات عندما تتصلب رواسب الكوليسترول في المرارة، وهو العضو الذي يقوم بتخزين وتركيز الصفراء للمساعدة في هضم الدهون

ويعتمد العلاج على عوامل مختلفة مثل شدة الأعراض.

وعلاج حصوات المرارة يكون:

-أدوية للسيطرة على الأعراض

-تغيير نمط الحياة

-استئصال المرارة

5:التهاب البنكرياس

يحدث التهاب البنكرياس عندما تتسبب الإنزيمات الهضمية في البنكرياس في تلف العضو، و التهاب البنكرياس هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى فشل القلب أو الرئة أو الكلى . إذا لم يتم علاجها على الفور، يمكن أن تكون الحالة قاتلة.

علامات التهاب البنكرياس تشمل:

-ألم في الجزء العلوي من البطن ينتشر إلى الظهر وقد يستمر لعدة أيام

-بطن منتفخة

-حمى

-غثيان

-ضربات القلب السريعة

علاج التهاب البنكرياس

-السوائل الوريدية للجفاف

-مضادات حيوية

-اتباع نظام غذائي قليل الدهون