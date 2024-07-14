كيف تتجنب الانتفاخ الناتج عن شرب الشاي؟

كتبت مروة هريدى

تناول كوبًا من الشاي هو أفضل طريقة للاسترخاء بعد يوم طويل، ولكن هل تشعر بعدم الارتياح والانتفاخ بعد تناول الشاي، وفي حين أن معظم الناس يعشقون تناول الشاي على مستوى العالم، إلا أن الآثار المترتبة على استهلاك الكثير منه أمرًا مزعجًا للغاية، حيث يعانى بعض الأشخاص من الانتفاخ المفاجئ وارتجاع المريء وعسر الهضم، وغيرها من الأعراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فهم العلاقة بين تناول الشاي والانتفاخ

يحتوي الشاي، مثل الشاي الأسود أو الأخضر أو الشاي الصيني، على مركبات مثل الكافيين والعفص التى يمكن أن تؤثر على الهضم وتؤدي إلى الانتفاخ لدى الأفراد الحساسين.

فيما يلى.. بعض الأسباب التي قد تجعل الشاي يؤدي إلى الانتفاخ



- حساسية الكافيين

الكافيين منبه طبيعي يمكن أن يزيد من إنتاج حمض المعدة ويسبب تهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات أو حتى ارتداد الحمض لدى بعض الأشخاص.

- العفص

هي مركبات بوليفينولية موجودة في الشاي يمكن أن تتداخل مع الهضم عن طريق الارتباط بالبروتينات والمواد المغذية الأخرى، مما قد يسبب عدم الراحة أو الانتفاخ، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.

الكربونات في شاي الأعشاب

يمكن أن تؤدى بعض أنواع شاي الأعشاب، وخاصة تلك التي تحتوي على نكهات أو مكونات مضافة، الانتفاخ والغازات بسبب احتوائها على الكربونات، على غرار المشروبات الغازية، فالمكونات المضافة للشاي مثل السكريات أو المحليات الصناعية أو منتجات الألبان مثل الحليب تتسبب في الانتفاخ أيضًا، خاصةً إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو لديك حساسية تجاه بعض المحليات.

فيما يلى.. نصائح لتقليل الانتفاخ الناتج عن الشاي

- اختر شاي الأعشاب الخالي من الكافيين بشكل طبيعي والمنخفض في العفص، مثل شاي البابونج والنعناع والزنجبيل وهي خيارات ممتازة ولطيفة على المعدة وقد تساعد حتى في الهضم.

- قلل من تناول الشاي القوي مثل الأسود أو الأخضر خاصة إذا كنت حساسًا للكافيين، وحاول استبدالها بأنواع منزوعة الكافيين أو بدائل عشبية للحصول على كوب مهدئ بدون التأثيرات المنشطة.

- اشرب الشاي مع الوجبات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثيره على الهضم وتقليل احتمالية الشعور بالانتفاخ بدلاً من تناوله على معدة فارغة.

- تجنب الشاي الذى يحتوى على محليات صناعية، واختر المحليات الطبيعية مثل العسل بدلاً من السكريات الاصطناعية، والتي قد يكون هضمها أصعب وتسبب الانتفاخ.

- الاعتدال هو المفتاح تجنب الإفراط في تناول الشاي، وخاصة الأصناف القوية، وانتبه إلى كيفية استجابة جسمك، فإذا حدث الانتفاخ بشكل مستمر بعد شرب الشاي، ففكر في تقليل الكمية التي تستهلكها.

- ضع في اعتبارك درجة الحرارة والطقس، حيث يجد بعض الأشخاص أن شرب الشاي في درجات حرارة شديدة (ساخن جدًا أو بارد جدًا) يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو عدم الراحة.

- حافظ على رطوبة جسمك تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حيث يدعم الترطيب المناسب الهضم الصحي ويمكن أن يساعد في تخفيف أي انتفاخ محتمل يسببه الشاي.