فوائد شاي البابونج لتحسين النوم والتخلص من القلق والأرق

كتبت فاطمة خليل

ما هو البابونج؟ البابونج هو عشب يستهلك كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض على مر السنين. يُعرف شاي البابونج بأنه أحد أشهر المشروبات العشبية. فوائد شاي البابونج غني بالعديد من مضادات الأكسدة أصبحت مشاكل النوم متفشية في عالم اليوم سريع الخطى، في حين أن ساعات العمل الطويلة والضغط النفسي تجعلنا مستنزفين عقليًا، فإن عدم القدرة على الحصول على نوم عميق يمكن أن يجعلنا نشعر بمزيد من الإرهاق، ويوصف شاي البابونج بأنه حل طبيعي لتحسين نوعية النوم بسبب خصائصه المهدئة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البابونج لتحسين النوم، بحسب موقعى هيلث شوت وhomegrown.البابونج هو عشب يستهلك كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض على مر السنين. يُعرف شاي البابونج بأنه أحد أشهر المشروبات العشبية.غني بالعديد من مضادات الأكسدة

يساعد على التخلص من السموم من الكبد

يحسن صحة القلب

تحسين صحة الجهاز الهضمي

ضبط سكر الدم

ولكن أحد أكثر فوائد شاي البابونج شيوعًا هو تأثيره على جودة النوم وتقليل القلق. فوائد شاي البابونج للنوم شاي البابونج هو مشروب شهير للاسترخاء ، وقد استخدم على مر السنين لتقليل الأرق والالتهابات. يحتوي على مضاد للأكسدة يسمى apigenin، والذي يرتبط بالمستقبلات في دماغك لتعزيز النوم أو تقليل مشاكل النوم المزمنة. رائحة البابونج القوية يدفع قدرته على إحداث نوم مريح. يستمتع الكثير من الناس بالبابونج كبديل خالٍ من الكافيين للمساعدة في تقليل القلق أو الأرق. كيف تصنع شاي البابونج؟ يصنع شاي البابونج عن طريق نقع أزهار البابونج المجففة في الماء. كلما لم تتضرر أزهار البابونج ، زادت جودة الشاي. إليك أفضل طريقة لشرب شاي البابونج: اغلي كوبًا واحدًا من الماء واسكبه في كوب

أضف 1 ملعقة صغيرة من أزهار البابونج في الكوب

دع أزهار البابونج ... في الكوب لمدة 5 دقائق جيدة

صفي الزهور وأضف رشة من العسل الخام حسب الذوق