فوائد الشاي الأسود والأخضر.. من تقوية العظام لحرق الدهون

- فوائد تناول الشاى الأسود:

كما يحتوي الشاي الأخضر أيضا على الكافيين، وإن كان بكميات أقل من الشاي الأسود أو القهوة، وأيضا يعزز اليقظة ويحسن المزاج العام.

وتضمنت فوائد تناول الشاى الأسود بأنه غنى بمضادات الأكسدة الموجوده به مثل الثيفلافين والكاتيكين، والتى تساعد فى تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية.

كما يحتوي الشاي الأسود أيضا على مركبات تعرف باسم البوليفينول، والتي قد تعمل بمثابة البريبايوتكس، مما يدعم نمو ونشاط بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بجوانب مختلفة من الصحة، من الهضم إلى المناعة.