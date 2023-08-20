مشروبات تقاوم التوتر.. منها شاي الأعشاب والحليب الدافئ

كتبت رانيا عامر

التوتر مشكلة يعاني منها الكثير وترجع إلى عدة عوامل منها نفسي وآخر مرضي ، بالإضافة إلى الضغوط التي تسببها الحياة بشكل عام، وأيضًا سوء التغذية يسبب اضطرابات النوم والقلق الدائما، وسنعرض في التقرير التالي مجموعة أطعمة تحارب التوتر الدائما الذي يؤثر علي الحالة الصحية للإنسان، وذلك وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

مواد غذائية ومشروبات تكافح التوتر

1.شاي الأعشاب

يساعد على تعزيز الشعور بالدفء والهدوء

2. الشوكولاتة

الشوكولاته الداكنة غنية بمضادات الأكسدة

3. فاكهة الأفوكادو

الافوكادو فاكهة تحتوي علي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقضي على الاجهاد الذي يشكو منه الفرد باستمرار.

4.الأسماك البحرية

يمكن للأسماك أن تعزز صحة قلبك بينما تقاوم الإجهاد.

5. الحليب

يساعدك الحليب الدافئ في الحصول على نوم جيد ويقلل التوتر لديك .

6.المكسرات

تناول المكسرات ضروري لانها وجبة خفيفة للتخلص من الإجهاد والتوتر.

7 . الفراولة

الفراولة فاكهة تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في مكافحة الإجهاد.

8 . الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف قد تقلل من التوتر والقلق منها بذور الكتان والرمان والتوت .