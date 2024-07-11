نصائح للتعامل مع انخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

تتعرض بعض النساء للشعور بالدوار وانخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أفضل الطرق لعلاج انخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية.

أعراض انخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية

-ضربات القلب السريعة أو البطيئة

-الدوخة أو الشعور بالدوار

-إغماء

-تعب

-عدم وضوح الرؤية

-القيء وغثيان

-النعاس

-الشعور بالضعف والتعب والخمول

ما هي أسباب انخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية؟

يمكن أن يؤدي الشعور بالدوخة والإغماء وانخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية إلى الشعور بعدم الراحة والضعف الشديد ومنها:

- التغيرات الهرمونية

تعتبر التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون أحد العوامل المحتملة التي تساهم في انخفاض مستويات ضغط الدم، ولذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، قد تشعرين بالدوار وانخفاض ضغط الدم والإغماء.

- تدفق الدم

تتضمن الدورة الشهرية تساقط بطانة الرحم، مما قد يؤدي إلى فقدان الدم كل شهر. في حين تعاني بعض النساء من تدفق دم خفيف، تعاني بعضهن من تدفق دم غزير أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن يؤدي فقدان الدم الكبير، وخاصة عند النساء اللاتي يعانين من دورات شهرية غزيرة، إلى انخفاض ضغط الدم، مما يسبب الدوخة والإغماء. هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لشعور النساء بالتعب والضعف أثناء الدورة الشهرية. يجب على النساء اللاتي يعانين من تدفق دم غزير استشارة طبيب أمراض النساء.

- فقر الدم

فقر الدم هو حالة يحدث فيها نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم بشكل فعال. وفقًا لدراسة في BioMed Research International ، يمكن أن يؤثر فقر الدم سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية. أثناء الحيض، يمكن أن تفقد النساء كميات كبيرة من الدم، مما يؤدي إلى نقص الحديد أو فقر الدم. فقد ينتج انخفاض ضغط الدم أثناء الدورة الشهرية عن فقر الدم لأن الجسم يكافح للحفاظ على حجم الدم والدورة الدموية الكافيين بسبب انخفاض القدرة على حمل الأكسجين وبالتالي، يمكن أن يساهم فقر الدم بسبب الدورة الشهرية في انخفاض ضغط الدم أثناء الحيض.

- انخفاض سكر الدم

قد يؤدي اختلال التوازن الهرموني أثناء الدورة الشهرية إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. وذلك لأن مستويات هرمون الاستروجين تجعلك حساسًا للأنسولين، مما يخفض مستويات السكر في الدم. يكون الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة لانخفاض السكر في الدم من الأشخاص غير المصابين بالسكري. يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الدورة الشهرية إلى تقليل إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والتسبب في أعراض مثل الدوخة والضعف والإغماء.

وقدم التقرير نصائح لإدارة ضغط الدم المنخفض أثناء الدورة الشهرية:

- حافظي على رطوبة جسمك

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم انخفاض ضغط الدم، وخاصة أثناء الدورة الشهرية، وأعراض أخرى مثل الدوخة والغثيان. لإدارة هذه الأعراض، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء - حوالي 2 إلى 3 لترات يوميًا - أمرًا ضروريًا. .

- ابقي نشيطة

احرصي على ممارسة أنشطة بدنية خفيفة إلى معتدلة بانتظام مثل المشي أو ممارسة اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يبدأ معدل ضربات قلبك في الارتفاع، مما يشجع قلبك على ضخ المزيد من الدم الغني بالأكسجين وتحسين مستويات ضغط الدم. استمعي دائمًا إلى جسدك وتجنبي الأنشطة الشاقة إذا شعرت بالإرهاق الشديد أثناء الدورة الشهرية.

- زيادة تناول الملح

يرتبط تناول الملح والصوديوم بارتفاع ضغط الدم. ونتيجة لهذا، فإن تناول الملح باعتدال أثناء الدورة الشهرية يمكن أن يساعد في إدارة والحفاظ على انخفاض ضغط الدم، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يجب تناول الأطعمة المالحة باعتدال لتجنب المزيد من المضاعفات. يمكنك تناول المخللات المصنوعة منزليًا، والفطائر المصنوعة منزليًا، كخيارات لتناول كمية معتدلة من الصوديوم، والحفاظ على شرب الماء.