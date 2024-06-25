موجة الحر وصحة المرأة.. هل يمكن للحرارة الشديدة أن تؤثر على الدورة الشهرية؟

كتبت إيناس البنا

يمكن للحرارة الشديدة أن تؤثر على الدورة الشهرية بطرق متعددة، فالتغيرات في درجات الحرارة والظروف المناخية القاسية يمكن أن تسبب ضغطًا على الجسم، مما يؤدي إلى تغييرات في النظام الهرموني والوظائف الجسدية الأخرى.

أوضح الدكتور حاتم محمد استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن الحرارة الشديدة تؤثر بالطبع على الدورة الشهرية، يمكن أن تعمل الحرارة الشديدة على حدوث تقلبات هرمونية، مع الشعور بالتعب وعدم الراحة نتيجة لفقدان الدم، وقد يتفاقم هذا بسبب الحرارة الشديدة، تؤثر التقلبات الهرمونية أيضًا على شدة النزيف والتشنجات لدى النساء، في بعض الأحيان يمكن أن يكون النزيف أقل بكثير وقد يكون الألم شديدًا أو العكس.

أضاف أنه أيضا يمكن أن تتسبب موجة الحر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التقلبات الهرمونية، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على بشرتك مما يسبب البثور وحب الشباب.

ويؤدي ارتداء الفوط الصحية لساعات طويلة في الحر إلى الشعور بالحكة، وإذا كان الطقس حارًا أو رطبًا جدًا، فقد يتفاقم هذا الأمر ويؤدي إلى الإصابة بالخميرة أو العدوى البكتيرية، لذا يجب الانتباه، بالإضافة إلى أن الإجهاد الحراري أمرًا شائعًا جدًا خلال موجة الحر الشديدة، ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على صحتك العقلية خاصة إذا كنت في دورتك الشهرية، يمكن أن تسبب الدورة الشهرية الهبات الساخنة ، وقد يكون هذا غير مريح للغاية بالنسبة للأشخاص خاصة وسط موجة الحر.