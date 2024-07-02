للنساء.. أطعمة ممنوعة لمرضى بطانة الرحم المهاجرة

كتبت فاطمة ياسر

بعض النساء تتعرض لألم يصعب تحمله خلال فترة الدورة الشهرية، وأي تنزف كميات كبيرة من الدم، وتصبحن غير قادرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، خلال الدورة الشهرية، وبعد الكشف يتم الإكتشاف أنها مصاب بطانة الرحم المهاجرة.

ووفقا لموقع healthshots، سنتعرف علي طبيعية المرض، والأطعمة الممنوع تناولها.

التهاب بطانة الرحم تتعرض النساء للإصابة عندما تبدأ الأنسجة المشابهة لبطانة الرحم في النمو خارج الرحم، و يمكن العثور على هذا النسيج على المبيضين، أو قناتي فالوب، أو السطح الخارجي للرحم، أو أعضاء أخرى في تجويف الحوض.

ووجدت في دراسة نشرت في مجلة Cureus أنه خلال الدورة الشهرية، يقوم هذا النسيج مثل أنسجة بطانة الرحم الطبيعية، فهو يتحلل وينزف ومع ذلك، نظرًا لأنه خارج الرحم، لا يمكن للدم أن يخرج من الجسم مثل دم الحيض، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم وتكوين أنسجة ندبية أو التصاقات.

ومن أبرز وأهم الأعراض المرتبطة ببطانة الرحم المهاجرة، التالي:

-ألم الحوض.

-ألم مع حركات الأمعاء أو التبول.

-النزيف.

-تأخر الإنجاب.

وقدم التقرير، أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها لمرضي بطانة الرحم المهاجرة، ومنها:

-اللحوم المصنعة والغنية بالدهون، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، ولذا تتسبب في تفاقم الإلتهاب، والإضطرابات الهرمونية.

-الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية، فهي في العموم أطعمة غير صحية، ونظرا لزيادة نسبة الدهون بها، فهي أطعمة تعرضك بشكل كبير للزيادة في الإلتهاب.

-الكربوهيدرات المكررة والأطعمة الغنية بالسكريات، فهي تعمل علي ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا تؤثر سلبا علي الصحة وتزيد من فرص الإصابة بالإلتهابات.

-المشربوات الغنية بالكافيين، لأن الإفراط بها يعطل مستويات الهرمونات ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ونصح التقرير، بضرورة تناول الأطعمة خالية الدهون ومضادات الأكسدة، والزبادي، والفواكه والخضروات، للتمتع بصحة جيدة، وأيضا لتقليل الأعراض المرتبطة ببطانة الرحم المهاجر.

