أعراض مبكرة لنزيف الدماغ الداخلى لازم تعرفها

كتبت مروة محمود الياس

نزيف الدماغ أو نزيف المخ يسبب مشكلات صحية كثيرة، هذا النزيف حالة غير بسيطة، وتختلف أنواعه وأشكاله وطبيعته، يحدث نتيجة تمدد في الأوعية الدموية وهذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع emedicinehealth الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، والذى أكد على أن هذا النزيف قد يؤدى إلى ضغط حاد على أنسجة الدماغ.

تختلف الأعراض والعلامات من حالة لأخرى، ومن مشكلة صحية يعانى منها المريض لأخرى أيضا، وفقا للتقرير فإن هناك بعض العلامات المؤكدة التي توضح أن نزيف المخ أو الدماغ قد أصاب المريض بالفعل، ولعل من أهم هذه العلامات:

الغثيان الشديد والرغبة في القئ، بل التقيؤ الشديد أيضا يعد أحد العلامات

الصداع وألم الرأس المفاجئ

الضعف العام والوهن الشديد

التغيرات والتشوش الحاد في الرؤية

الاضطراب والارتباك الشديد

ضعف القدرة على اليقظة وعدم القدرة الانتباه

فقدان الوعى والإعياء في كثير من الحالات

مشكلات حادة في التوازن

المشى بصعوبة

اضطراب شديد في التحدث والكلام

الرغبة الدائمة والمفرطة في النوم والنعاس الشديد

الخدر الشديد والوخز الشديد أيضا في بعض مناطق الجسم، والذى في الغالب يصيب جانب واحد من الجسم دون غيره

وهذه الأعراض عند الشعور بها تستلزم المتابعة والعرض على مختص للضرورة