صداع المعدة.. ألم الرأس أحيانًا يبدأ من معدتك

كتبت فاطمة خليل

أعراض صداع المعدة قد تشمل الأعراض الشائعة صداع المعدة هو نوع من الصداع ناجم عن مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصة تراكم الغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض صداع المعدة وعلاجه، بحسب موقع care hos.قد تشمل الأعراض الشائعة لصداع المعدة ما يلي:

الصداع: عادةً ما يكون ألمًا خفيفًا ومؤلمًا يمكن أن يختلف في شدته.

انزعاج في البطن: قد تعاني من الانتفاخ أو التشنج أو الانزعاج العام في المعدة.

الغازات والتجشؤ: قد يكون هناك تجشؤ متكرر أو خروج غازات.

الغثيان: قد يشعر بعض الأفراد الذين يعانون من صداع المعدة بالغثيان أيضًا.

الشعور بالشبع: حتى بدون تناول وجبة كبيرة، قد تشعر بالشبع المفرط.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن صداع المعدة هو تفسير محتمل لبعض أنواع الصداع، إلا أن الصداع يمكن أن يكون له أسباب مختلفة، بما في ذلك التوتر والجفاف ومشاكل الجيوب الأنفية. أسباب الصداع الناتج عن الغازات يُعتقد أن الصداع الناتج عن الغازات، والمعروف أيضًا باسم صداع المعدة ينجم عن زيادة الضغط وعدم الراحة في الجهاز الهضمي. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة والعوامل المساهمة:



الغازات الزائدة: السبب الأكثر وضوحاً هو وجود الغازات الزائدة في المعدة أو الأمعاء. يمكن أن ينجم ذلك عن ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، أو تناول الأطعمة المنتجة للغاز، أو من عملية الهضم البطيئة التي تؤدي إلى تراكم الغازات.



الانتفاخ: عندما تنتفخ المعدة أو الأمعاء بسبب الغازات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الهياكل المجاورة، بما في ذلك الأوعية الدموية والأعصاب. هذا الضغط يمكن أن يسبب الصداع.



الألم الرجيع: يفسر الجسم أحيانًا إشارات الألم الصادرة من منطقة ما على أنها قادمة من منطقة أخرى. في حالة الصداع المعدي، قد يُنظر إلى الانزعاج في الجهاز الهضمي على أنه ألم في الرأس.

الحساسية تجاه الغازات: قد يكون بعض الأفراد أكثر حساسية لوجود الغازات في الجهاز الهضمي، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع نتيجة لتراكم الغازات.

عدم تحمل الطعام: يمكن أن تؤدي بعض حالات عدم تحمل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز أو سوء امتصاص الفركتوز، إلى إنتاج الغاز وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، مما قد يسبب الصداع لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن تؤدي حالات الجهاز الهضمي الأساسية مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء (IBD) إلى عدم الراحة المزمنة المرتبطة بالغاز والصداع.

ابتلاع الهواء: تناول الطعام أو الشرب بسرعة كبيرة، أو استخدام المصاصة، أو العلكة، أو التحدث أثناء تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى ابتلاع الهواء بشكل غير مقصود، مما قد يساهم في تراكم الغازات.

التوتر والقلق: يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على عملية الهضم، مما قد يؤدي إلى الغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص. علاج صداع المعدة

النعناع: يُعرف النعناع بقدرته على استرخاء الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات. يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع المرتبط بالغازات.

الزنجبيل: الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الغازات وتخفيف أعراض الصداع.

بذور الشمر: بذور الشمر يمكن أن تساعد في تقليل الغازات والانتفاخ. مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو تحضير شاي الشمر عن طريق نقع بذور الشمر المطحونة في الماء الساخن.

الكمادات الدافئة: يمكن أن يساعد وضع الكمادات الدافئة على جبهتك والجزء الخلفي من رقبتك على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف آلام الصداع.

التنفس العميق: ممارسة تمارين التنفس العميق يمكن أن تساعد على استرخاء الجسم وتقليل التوتر، مما قد يخفف من أعراض الغازات والصداع.

تدليك البطن: تدليك البطن بلطف بحركة دائرية يمكن أن يساعد في تحفيز حركة الغازات عبر الجهاز الهضمي، مما يوفر الراحة.

الترطيب: شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في منع الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، مما يقلل من تراكم الغازات.

تجنب الغازات: الأطعمة المحفزة: تجنب مؤقتًا الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، مثل الفاصوليا والمشروبات الغازية والخضروات الصليبية (مثل البروكلي والقرنبيط) والمحليات الصناعية.

الحد من التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الغازات والصداع. تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو تمارين التنفس العميق لتقليل التوتر.

البروبيوتيك: فكر في تناول مكملات البروبيوتيك أو تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي لتعزيز صحة الأمعاء وتقليل الغازات.

التعديلات الغذائية: حافظ على نظام غذائي متوازن مع وجبات أصغر وأكثر تواترا لمنع الإفراط في تناول الطعام وتقليل إنتاج الغاز.