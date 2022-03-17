كل ما تريد معرفته عن نزيف المخ.. الأعراض والأسباب والوقاية

كتبت إيناس البنا

نزيف المخ هو نوع من السكتة الدماغية، ويحدث هذا بشكل رئيسي إذا انفجر أحد الشرايين في الدماغ وأدى إلى نزيف في الأنسجة المحيطة، يمكن للنزيف أن يدمر خلايا دماغك.و يُعرف نزيف الدماغ أيضًا بالنزيف الدماغي أو النزيف داخل الجمجمة أو النزيف داخل المخ، يمكن أن تكون بعض حالات نزيف الدماغ مهددة للحياة، لذلك من المهم الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يعاني من نزيف.

يمكن أن يكون النزيف المفرط شديدًا جدًا، مما قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة المخ، كما يمكن أن يؤدي نقص تدفق الأكسجين إلى الدماغ إلى حدوث تورم أو وذمة دماغية. تختلف مضاعفات وعلامات نزيف المخ باختلاف الفئات العمرية.

عادة ما يكون نزيف الدماغ شائعًا عند كبار السن، ويوضح موقع Onlymyhealth الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية من نزيف المخ.

أعراض نزيف المخ



تختلف أعراض نزيف المخ من مريض لآخر. يعتمد بشكل أساسي على مكان النزيف وشدته وكمية الأنسجة التي تتأثر، يمكن أن تحدث العلامات فجأة وتتدهور تدريجيًا. فيما يلي أهم أعراض نزيف المخ:

خدر أو وخز

القيء والغثيان

صداع شديد

نوبات صرع ، دون أي تاريخ سابق

فقدان التوازن والتنسيق

فقدان الوعي

صعوبة في التحدث والبلع والقراءة والكتابة

خمول

مشاكل في الرؤية

أسباب نزيف المخ



هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب نزيف في المخ . تشمل هذه الأسباب:

-إصابة في الرأس أو صدمة

-تمدد الأوعية الدموية الدماغية

ارتفاع شديد في ضغط الدم

ورم في المخ

اضطراب النزيف

بعض الأدوية

مرض الكبد

علاج نزيف المخ



قد يكون تشخيص نزيف المخ صعبًا لأن بعض الأشخاص قد لا يلاحظون أي علامات جسدية. يتعين على الأطباء إجراء اختبارات للعثور على الموقع الدقيق للنزيف في دماغك. قد تكون الجراحة ضرورية لعلاج نزيف الدماغ الحاد. يتم إجراء الجراحة للتخفيف من الضغط الواقع على الدماغ. إذا أدى تمدد الأوعية الدموية الدماغية المتفجر إلى نزيف ، فقد يحاول الجراح إزالة جزء من الجمجمة وقص الشريان.

تشمل خيارات العلاج الأخرى إلى جانب الجراحة الأدوية المضادة للقلق والأدوية المضادة للصرع وأدوية أخرى للسيطرة على الأعراض ، مثل النوبات والصداع. يمكن للمرضى التعافي من نزيف المخ ، على الرغم من أنه من المهم أن يحصلوا على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. يمكن أن تساعد إعادة التأهيل المريض في استعادة حياته الطبيعية بعد نزيف في المخ. يشمل علاج إعادة التأهيل علاج النطق والعلاج الطبيعي والعلاج المهني.

كيف تمنع نزيف المخ؟



بعض الطرق لمنع نزيف المخ:

1. ارتدى حزام الأمان فى سيارتك

من المهم للناس أن يحافظوا على حمايتهم من أي خطر لإصابة الدماغ الرضحية . ارتد أحزمة الأمان في سيارتك وخوذاتك أثناء ركوب الدراجات .

2. إجراء تغييرات في نمط الحياة

يمكن أن يساعد إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة الأشخاص أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى إجراء فحوصات منتظمة واتباع طرق خفض مستويات ضغط الدم. من المهم أيضًا الحد من التدخين ، فهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.

3. النظام الغذائي الصحى وممارسة الرياضة

ترتبط بعض التغييرات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر حدوث نزيف المخ بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية. يجب على الناس تناول الأطعمة التي يمكن أن تعزز صحة القلب والدماغ. يمكن أن يؤدي زيادة وزن الجسم أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن للناس محاولة البقاء نشيطين بدنيًا مما لن يساعد فقط في التحكم في الوزن غير المرغوب فيه ولكن يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.