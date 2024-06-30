ثورة 30 يونيو.. تطوير 574 فرعا لمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية

كتب ـ مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير مشروع المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي "والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ 8275 منفذا جديدا تم افتتاحها حتى عام 2024 توفر عدد 24825 فرصة عمل ، منها عدد (50) منفذا جديدا خلال 2024، والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كل أنحاء الجمهورية.