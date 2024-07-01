حصاد الوزارات.. منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الإثنين.
وزارة التعليم: امتحان الجغرافيا للطلاب المكفوفين بالثانوية العامة مرت دون مشكلات
وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو 2024
وزارة النقل: نفذنا 6300 كم طرق جديدة بتكلفة 155 مليار جنيه
وزارة التموين: صرف 20% من مقررات دعم شهر يوليو لأصحاب البطاقات فى اليوم الأول
وزارة الصحة: 2 من كل 5 نساء حوامل وأطفال صغار يعانون من فقر الدم عالميا
وزيرة التضامن تطلق حملة توعية لمكافحة عمل الأطفال
وزارة التضامن: صرف معاشات يوليو 2024 لـ 11.5 مليون مستفيد
وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة
وزير التعليم يقرر منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء
وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر.. إنفوجراف
وزارة الأوقاف: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى اليوم فى 6 محافظات
وزارة الصحة تعلن تفاصيل حملة الكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية فى 9 محافظات