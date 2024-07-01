اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر.. إنفوجراف

الإثنين، 01 يوليو 2024 10:43 ص
وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر.. إنفوجراف نصائح لحماية الاطفال من موجات الحر
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر والتى تمثلت في النقاط التالية :-

- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات- حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ

- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث- عن الظل أو ابق في المنزل

- برد عربة طفلك احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة،- ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك

- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة- وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس

- اجعل منزلك باردًا

- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك

 

نصائح لحماية الاطفال
نصائح لحماية الاطفال

 







الصحة

الشمس

درجات الحرارة

الاطفال

الرضع



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