وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر والتى تمثلت في النقاط التالية :-
- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات- حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ
- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث- عن الظل أو ابق في المنزل
- برد عربة طفلك احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة،- ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك
- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة- وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس
- اجعل منزلك باردًا
- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك
نصائح لحماية الاطفال