وزارة الصحة تكشف آليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر والتى تمثلت في النقاط التالية :-

- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات- حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ

- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث- عن الظل أو ابق في المنزل

- برد عربة طفلك احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة،- ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك

- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة- وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس

- اجعل منزلك باردًا

- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك