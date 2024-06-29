اليوم السابع
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السبت، 29 يونيو 2024 07:44 م
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مياه الجيزة: الدفع بشفاطات وفرق لإصلاح كسر خط ميدان فينى بالدقى

السبت، 29 يونيو 2024 06:42 م
مياه الجيزة: الدفع بشفاطات وفرق لإصلاح كسر خط ميدان فينى بالدقى إصلاح كسر خط ميدان فينى
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بميدان فيني بمنطقة الدقي.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بشفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

وأكدت توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

إصلاح كسر خط ميدان فينى (2)
إصلاح كسر خط ميدان فينى 

 

إصلاح كسر خط ميدان فينى (3)
إصلاح كسر خط ميدان فينى 

 

إصلاح كسر خط ميدان فينى (1)
إصلاح كسر خط ميدان فينى 

 







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