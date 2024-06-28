أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .

افتتحت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 1059 مسجدًا منها 825 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد 12081 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و661 مليون جنيه.

إطلاق حملة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى 9 محافظات يوم الأحد تطلق وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، الأحد المقبل الموافق 30 يونيو، فعاليات حملة "من بدري أمان" ، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.