أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
غدا.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى
ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .
وزارة الأوقاف تفتتح 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا
افتتحت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 1059 مسجدًا منها 825 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد 12081 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و661 مليون جنيه.
إطلاق حملة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى 9 محافظات يوم الأحد
تطلق وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، الأحد المقبل الموافق 30 يونيو، فعاليات حملة "من بدري أمان" ، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.
الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سارقي التيار لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال
دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سارقى التيار الكهربائي للمساهمة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال وتقليل مدة الانقطاعات.
وزير الإسكان: تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالعاشر والعبور والصالحية الجديدة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، والعبور، والصالحية الجديدة، نفذت عدة أعمال لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بتلك المدن.
الدفاع الروسية: نستعد للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود
أكدت وزارة الدفاع الروسية رصدهم نشاطا متزايدا للمسيرات الأمريكية بالبحر الأسود ويستعدون للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يفتح تعاملات الجمعة عند 3150 جنيها للجرام
استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر .
أسعار الذهب الآن في مصر:
عيار 24 يسجل 3600 جنيها.
عيار 21 يسجل 3150 جنيها.
عيار 18 يسجل 2700 جنيه.
عيار 14 يسجل 2100 جنيه.
الجنيه الذهب 25200 جنيه.
غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.