جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يطلق حملة لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع اليوم السابع

كتبت رحمة رمضان

فى إطار تضافر جميع مؤسسات الدولة المصرية لتجاوز أزمة تخفيف الاحمال ، يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران بالتعاون مع "البوم السابع" حملة موسعة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء لمساعدة المواطنين فى اتباع طرق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وتأتى حملة التوعية بترشيد الاستهلاك فى إطار مبادرة"اليوم السابع"، لتوعية المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الاحمال".

وتهدف مبادرة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واليوم السابع إلى مساعدة قرائه فى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الاعتماد على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ووصول الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء ال36 الف ميجا وات.

ومن المقرر أن تعرض حملة ترشيد الاستهلاك المشتركة لترشيد استهلاك الكهرباء بعض المعلومات التى تساعد المواطن على الاستخدام الأمثل للطاقة مع عدم التوقف عن الاستخدام وهو ما سيساعد فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة من خلال مجموعة من الفيديوهات والاخبار.