اليوم السابع
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سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها

الخميس، 27 يونيو 2024 01:30 م
سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 تعاملاته على ارتفاع طفيف، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10 جنيهات فقط عن سعر الإغلاق أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

خلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

ونجح الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر في مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذي يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.

 







أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر جرام الذهب

الذهب

سعر عيار 24

عيار 21

سعر الذهب الآن

الذهب مباشر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر

عيار الذهب 21

سعر جرام الذهب في مصر

سعر جرام عيار 21

سعر الدهب النهاردة

سعر جرام الدهب

الدهب

سعر جرام الدهب في مصر

سعر جرام الدهب النهاردة




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