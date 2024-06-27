جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: قريبا زراعة الأشجار فى المنطقة الصناعية الثقيلة.. صور

كتبت منال العيسوى

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إن مساحة المتنزهات العامة في المدينة بلغت حوالي 51.83 فدان، تشمل حديقة الكفراوي، والمسطحات الخضراء، والتي تقدر مساحتها بحوالي 1103.02 فدان، كما أن هناك حوالى 6410 فدان من الأحواش الزراعية والأشجار المثمرة والمحاصيل بمنطقة الحزام الأخضر، إضافة الى الغابة الشجرية التي تم انشاؤها وتروى بمياه الصرف المعالج .

واوضج عبد اللاه في تصريحات خاصة، انه سيتم في اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنفيذ مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة، منها دمياط الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، سيتم قريبا زراعة أشجار في المنطقة الصناعية الثقيلة، والطرق المؤدية للمنطقة ، وخاصة الطرق الرئيسيه الخارجية بالاشجار لمواجهة التغيرات المناخية والمساهمة في اعتدال المناخ و لإظهار المنطقه الصناعيه بشكل جمالي يليق بالمدينة، والسادات، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى، حيث ان المدن العمرانية الجديدة جزء رئيسى من نهجها زيادة المساحات الخضراء الامر الذى يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويزيد حصة الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة.

جدير بالذكر، أنه سيتم قريبا اطلاق المرحلة الثانية من المباردرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ، وهناك حدائق بجميع المدن الجديدة، كما أن كل المدن الجديدة التى تتمتع بإطلالة بحرية أو نيلية يتم تنفيذ ممشى أخضر بها ليكون متنزهاً ومتنفساً لسكانها، وسكان الإقليم الذى تقع فيه.



العاشر الخضراء



الاخضر رمز الابداع فى داخل مشروعات الاسكان الاجتماعى



تنوع الاشجار بطرق العاشر



مشروعات الاسكان بالعاشر نموذج اخضر



مشروع دار مصر جنة الاشجار



اهم ما يميز الاسكان الاجتماعى بالعاشر المسطحات الخضراء



عند كوبرى التالتة بالعاشر



المسطحات الخضراء سمة اساسية فى العاشر



احد ميادين العاشر من رمضان



زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالعاشر



داخل حديقة الكفراوى اكبر مسطح اخضر فى العاشر



جهاز مدينة العاشر من رمضان



مدخل مدينة العاشر من رمضان



حديقة الكفراوى