وزارة الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن بدءا من يوليو القادم

كتب لؤى على

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن للعام المالي 2024 / 2025م بزيادة 50 % عن العام المالي الماضي، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.

وستعلن الوزارة لاحقًا عن شروط وضوابط التقدم للجنة للحصول على القرض الحسن للعاملين بالأوقاف أو غيرهم من العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الاضاحى، اليوم الثلاثاء على 3 محافظات، هى: دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، وكانت قد انطلقت يوم الخميس الماضى، أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحى الاوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة فى الدفعة الأولى.