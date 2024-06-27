اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024

الخميس، 27 يونيو 2024 12:00 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 الجنيه الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 تراجعا ملحوظا بحوالي 120 جنيها قياسا على سعر افتتاح أمس، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25160 جنيها مقابل 25280 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25160 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .


 







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