كيفية اكتشاف أورام المخ عند الأطفال مبكراً

كتبت فاطمة ياسر

يعد اكتشاف إصابة طفل بورم في المخ من الأمور الخطيرة والمقلقة لدى أفراد العائلة، فإن العلاج في الوقت المناسب ينقذ حياته، لذا من الضروري اكتشاف العلامات التحذيرية لدى الأطفال دون أي تأخير والبدء في التدخل الفوري.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، قال الدكتور شيجي تشاليبات، استشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى أنكورا في بيون أن ورم الدماغ هو نمو خلايا غير عادية في المخ ويمكن أن يكون خبيثا أو حميدا.

وأكد أن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب للأطفال يساعد على تحسين نوعية حياتهم، ويجب على الوالدين الانتباه إلى هذه العلامات والأعراض حتى يتمكنوا من طلب المزيد من الرعاية الطبية وإنقاذ حياة الطفل.

وقدم أبرز الأعراض المرتبطة بأورام المخ لدي الأطفال، ومنها:

• الغثيان والقيء

في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تحاكي الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا، فإن استمرارها، خاصة عندما تكون مصحوبة بالصداع، قد يشير إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة المرتبط بورم في المخ.

• الصداع المستمر

غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بأورام المخ من الصداع المزمن، خاصة إذا تفاقم في الصباح. الصداع المستمر والمتفاقم يجب أن يستدعي العناية الطبية الفورية.

• صعوبات في النطق والرؤية والسمع

اعتمادًا على موقع الورم، قد يعاني الأطفال من إعاقات حسية مختلفة، مثل فقدان الرؤية أو السمع، بالإضافة إلى صعوبات في النطق. ويجب على الآباء استشارة الطبيب على الفور إذا لاحظوا أيًا من هذه الأعراض.

• مشاكل في التوازن

يمكن للأورام القريبة من جذع الدماغ أن تعطل آلية توازن الجسم، مما يؤدي إلى صعوبات في التنسيق وعدم التوازن لدى الأطفال المصابين.

• التغيرات السلوكية

أي تغييرات ملحوظة في سلوك الطفل، بما في ذلك تقلبات المزاج، والانسحاب من الأنشطة، والتهيج أو العدوان، ينبغي معالجتها وتقييمها على الفور من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

• النوبات

يمكن لأورام الدماغ، وخاصة تلك الموجودة على سطح الدماغ، أن تؤدي إلى حدوث نوبات لدى الأطفال المصابين. التقييم السليم ضروري لتحديد السبب الكامن وراء النوبات وبدء العلاج المناسب.

وأوضح الطبيب، إن التشخيص المبكر لأورام المخ لدى الأطفال يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتصميم خطط علاجية بناءً على عوامل مثل موقع الورم وحجمه ونوعه. ويلعب الآباء دورًا حاسمًا في التعرف على العلامات التحذيرية المحتملة والاستجابة لها، مما يضمن حصول أطفالهم على التدخل الطبي والجراحي في الوقت المناسب وأفضل فرصة ممكنة للحصول على نتيجة إيجابية.