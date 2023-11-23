أعراض سرطان المخ عديدة أبرزها الصداع والغثيان

كتبت فاطمة ياسر

سرطان المخ من السرطانات الشائعة التى تصيب العديد من الأشخاص، وهو عبارة عن ظهور وتكاثر خلايا غير طبيعية فى أنسجة المخ، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقعى mayoclinic وhealthline سنتعرف على أعراض سرطان المخ.

سرطان المخ

سرطان المخ يعنى ظهور أو نمو للخلايا سرطانية فى المخ، أو فى الأماكن القريبة من المخ كالأعصاب، أو الغدة النخامية، وهذا هو التعريف المبسط لسرطان المخ.

أعراض سرطان المخ

هناك العديد من الأعراض التى تظهر على مرضى سرطان المخ، ومنها..

- الشعور بالصداع، ويكون متكرر وخاصة في الصباح.

- الغثيان .

- التعرض لمشكلات في العين كالضبابية.

- فقدان الإحساس في أحد جانبي الجسم.

- صعوبة الاتزان.

- مشكلات في التحدث.

- الشعور بالتعب الشديد غير المبرر.

- مشكلات الذاكرة.

- تعرض الشخص لتغيرات في الشخصية أو السلوك.

- قد يصل الأمر لنوبات الصرع.

- التعرض لمشكلات في السمع.

- الشعور بالدوخة.

- الشعور بالجوع.

أنواع سرطان المخ

هناك عدة أنواع من أورام المخ، ومنها..

- أورام المخ الخبيثة

تنمو بشكل ملحوظ وتكون عنيفة، بسبب انتشارها فى مساحات معينة بالمخ.

- أورام المخ الحميدة

هذا النوع من الأورام يكون أقل خطورة من الخبيث، لكنه يكون كبير الحجم فيعرض الجسم لمشاكل كفقدان السمع أو الحركة وما شابه ذلك.

أسباب سرطان المخ

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان المخ، ومنها..

- العوامل الوراثية، أي وجود هذا الورم في العديد من أشخاص العائلة.

- التلوث البيئي، أي التعرض للعوامل والأتربة وتلوث الطقس.

- التدخين، سواء كان سلبيا أو أيجابيا.

تشخيص سرطان المخ

العديد من الفحوصات التى تساهم بشكل كبير فى تشيخص سرطان المخ، ومنها..

- الأشعة المقطعية بالصبغة

هذا النوع من الأشعة يساعد في تشخيص الإصابة بالمرض، لأنه يوفر معلومات مفصلة عن الحالة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

- الرنين المغناطيسى

يمكن استبداله بالأشعة المقطعية، فهو أكثر دقة في تشخيص سرطان المخ.

- تحاليل الدم

يقوم المريض بالخضوع لبعض الفحوصات الأخرى مثل فحوصات الدم، وأملاح الدم، وتخثر الدم، والبول.

- أخذ عينة من الورم

للتأكد والتعرف على نوعية الورم يقوم الطبيب بأخذ عينة وتحليلها للحصول علي النتيجة المؤكدة.

علاج سرطان المخ

يتم دمج أكثر من نوع للعلاج معا، وذلك يتم عن طريق تحديد حجم الورم، ومكان تواجده فى المخ ونوعه، وأيضا طبقا لسن المريض، كل هذه الأشياء تساهم في تحديد طرق العلاج التي تتمثل في الجراحة أو الإشعاع أو الكيماوي أو جميعهم معا.