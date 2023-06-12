مؤشرات تدل على خطر الإصابة بأورام الدماغ.. أبرزها النسيان

كتبت رانيا عامر

كشفت معظم الدراسات عن الأعراض الشائعة للإصابة بخطر مرض سرطان المخ ، من بينها الصداع والنوبات والغثيان والتشنجات واضطراب الروية، ولكن، هناك علامات أخرى أقل شيوعًا تشير إلى احتمال نمو كتلة سرطانية داخل دماغك مثل سماع الأصوات.

وأكدت جمعية أبحاث ورم الدماغ الخيرية أن أورام المخ تقتل الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أكثر من أي سرطان آخر، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل.

خمس علامات تحذيرية لورم في المخ: 1.فقدان الاهتمام بالهوايات قد يكون فقدان الاهتمام بهوايتك المفضلة فجأة علامة تحذيرية لورم في المخ.وعندما ينمو الورم في الدماغ، يمكن أن يضغط على الخلايا السليمة من حوله.

وقالت الدكتورة كارين نوبل، مديرة السياسات والبحوث والابتكار في أبحاث أورام الدماغ، أن أورام الدماغ القريبة من الغدة النخامية يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأكثر إثارة للدهشة، مثل التغيرات الشديدة في الشخصية والوزن والحجم الجسدي، أو تأخير سن البلوغ. وهذا بسبب الورم الذي يؤثر على مستويات الهرمونات التي تنتجها الغدة.

2.طفرات النمو الشديدة

يمكن للأورام التي تصيب الغدة النخامية أيضا، في حالات نادرة، أن تسبب طفرات نمو شديدة في البالغين وكذلك الأطفال.وتشير أبحاث السرطان إلى أن بعض الأورام التي تصيب الغدة النخامية تصنع هرمونات.ويمكن أن يتسبب هذا الإنتاج للهرمونات في حدوث طفرات نمو لدى الشباب. لكن طفرات النمو هذه لا تحدث فقط في الشباب، بل يمكن أن تحدث عند البالغين أيضا.

3.النسيان

غالبا ما ينظر إلى نسيان القيام بالمهام اليومية مثل إغلاق الباب وإغلاق الفرن كعلامة مميزة لمرض الزهايمر.لكن النسيان قد يكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ.

ونظرا لأن العديد من مناطق الدماغ تعمل على تخزين واسترجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن الصعب تحديد مدى تأثير أورام الدماغ المختلفة على ذاكرة الناس.ويعد انخفاض القدرة العقلية والارتباك أيضا من أعراض ورم الدماغ في هذا الجزء من الدماغ.

4.رؤية ضبابية قد يكون عدم وضوح الرؤية الذي يأتي ويختفي، حتى عندما ترتدي نظارتك، علامة على وجود ورم في المخ.وإن ضغط ورم الدماغ على العصب البصري، يمكن أن يؤثر على رؤيتك بشكل كبير. ويمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة، واضطرابات الرؤية ،علامات على وجود ورم في المخ، وفقا لأبحاث السرطان.