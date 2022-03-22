كل ما تريد معرفته عن سرطان المخ من أعراض وطرق التشخيص

فاطمة ياسر

سرطان المخ يعد من أنواع السرطان التي يصاب بها البعض، وخلال سلسلة س و ج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف علي أبرز وأهم الأعراض وطرق التشخيص المختلفة، وذلك وفقًا للتقرير المنشور خلال موقع "webmed".

ما هو سرطان المخ؟

سرطان المخ يعد من أنواع السرطانات التي يصاب بها البها، وهو يعني تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ.

ما هي أعراض الإصابة بسرطان المخ؟

يشعر الشخص المصاب بسرطان المخ ببعض الأعراض، ومنها:

-الصداع.

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-عدم القدرة علي الحركة في بعض الأحيان.

-يتعرض الشخص المصاب في بعض الأحيان لنوبات من التشنجات.

-عدم القدرة علي التركيز.

-الرغبة في الغثيان.

-تشويش في الرؤية.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان المخ؟

السبب الطبي الحقيقي للإصابة بسرطان المخ من الأمور الغير معلومة ولكن هناك بعض الأسباب المحتملة والتي تزيد من فرص الإصابة منها:

-التعرض للتلوث البيئي.

-التدخين.

-العوامل الوراثية.

ما هي الفحوصات الطبية التي تساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان المخ؟

-الأشعة المقطعية علي المخ وفي حالة ظهور بها أي علامة يجب إجراء رنين مغناطيسي .

-فحص الأملاح بالدم.

-أنزيمات الكبد.

-فحص تخثر الدم.

كيف يتم علاج سرطان المخ؟

يتم تحديد طرق العلاج علي حسب الحالة، ولكن العلاج الشائع لسرطان المخ يتم عن طريق:

-إجراء عملية جراحية لإزالة الورم.

-العلاج بالإشعاع.

-العلاج الكيميائي.