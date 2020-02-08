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علامات تدل على الإصابة بـ سرطان المخ.. ونصائح للوقاية

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص
علامات تدل على الإصابة بـ سرطان المخ.. ونصائح للوقاية سرطان المخ
كتبت نهير عبد النبى

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هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية المختلفة والتى تهدد الحياة بالخطر إذا لم يتم علاجها واكتشافها فورا، ويعتبر سرطان المخ من أكثر الأمراض السرطانية خطورة، لذلك ذكر موقع webmd بعض العلامات التى تظهر على الشخص وتدل على إصابته بسرطان المخ وهى:

علامات الاصابة بسرطان المخ

1: الشعور بتعب شديد وارهاق فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.
2:صداع شديد يزداد تدريجيا مع الوقت.
3:الغثيان والقىء من علامات الاصابة بسرطان المخ.
4:يواجه المريض مشاكل بالرؤية وزغللة بالعين.
5:فقدان الاحساس والحركة فى الذراعيين والساقين.
6:دوخة شديدة وعدم الاتزان وقد يتعرض البعض للإغماء المتكرر.
7: يواجه المريض صعوبة فى الكلام والنطق، ومشاكل فى السمع.
8:تغيرات شديدة فى السلوك ونوبات الم شديدة.
 
لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان المخ ولكن هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ ومنها:

أسباب سرطان المخ

1:العوامل الوراثية من أبرز أسباب الاصابة بسرطان المخ، فأدا كان أحد أفراد الأسرة مصابين بسرطان المخ فيتعرض له الابناء أيضا.
2:من يتعرضون للروائح والمواد الكيميائية أكثر عرضا للإصابة بسرطان المخ.
3:الاكثار من التدخين من أبرز أسباب الإصابة بسرطان المخ، لذلك ينصح بتجنب التدخين والمشروبات الكحولية حتى لا تؤثر على صحة الجسم.
4:التعرض المستمر للإشعاع والعدوى الفيروسية قد تزيد من خطر الاصابة بسرطان المخ.
كما ذكر الموقع بعض النصائح للحد من للوقاية من سرطان المخ والامراض السرطانية عموما

نصائح للوقاية من السرطان

1: الاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة واستبدالها بالأطعمة الصحية ومنها الخضروات والفواكه، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى.
 
2:الحافظ على الوزن الصحى مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار ، فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.
3:تجنب المشروبات الكحولية والغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.
4: الابتعاد عن التدخين ، حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد التى تضر الصحة وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

سرطان المخ

اعراض سرطان المخ

المخ

اسباب سرطان المخ

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