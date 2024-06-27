بلاش رجيم قاسى.. أفضل طريقة لفقدان الوزن بأمان فى عمر الأربعينات

كتبت إيناس البنا

فقدان الوزن في الأربعينات من العمر يتطلب تحولاً في طريقة التفكير من الحلول السريعة إلى الصحة على المدى الطويل، واتباع نهج مستدام يعطي الأولوية للعادات الصحية على الحميات الغذائية القاسية.



يكمن حجر الزاوية في فقدان الوزن الناجح في اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الكاملة، يوصى أطباء التغذية بدمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، وهذا يضمن حصول جسمك على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها ليعمل على النحو الأمثل.

كيف تفقد الوزن بأمان في الأربعينيات من عمرك؟

تلعب أحجام طعامك دورًا حاسمًا في إدارة الوزن، ووفقا لموقع "انديا اكسبريس" من خلال الانتباه إلى مقدار ما تأكله، يمكنك تجنب الإفراط في تناول الطعام وخلق عجز في السعرات الحرارية لفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، اقترح التقرير البقاء رطبًا طوال اليوم، حيث يمكن أحيانًا الخلط بين العطش والجوع.

التمرين هو عنصر أساسي من أي خطة لإنقاص الوزن، يوصي التقرير بدمج كل من أنشطة القلب مثل المشي أو الركض أو السباحة وتمارين تدريب القوة، استهدف ممارسة تمارين القلب متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، إلى جانب أنشطة تقوية العضلات في يومين أو أكثر، يساعد تدريب القوة على بناء كتلة العضلات، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، لأن قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع.

يعد تتبع تناولك للطعام وروتين التمارين وتغييرات الوزن أمرًا ضروريًا للبقاء متحمسًا وتحديد مجالات التحسين، يؤكد التقرير على استشارة مقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية السريرية للحصول على إرشادات شخصية وللتأكد من أن خطتك آمنة وفعالة لحالتك الصحية المحددة.



ينصح بشدة بعدم اتباع الأنظمة الغذائية القاسية، مثل الصيام الممتد، أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة، فقد تؤدي هذه الطرق إلى فقدان الوزن بسرعة، لكنها غالبًا ما تكون غير مستدامة ويمكن أن تكون ضارة بصحتك، تذكر أن إدارة الوزن على المدى الطويل تتعلق ببناء عادات صحية يمكنك الحفاظ عليها مدى الحياة.

