فوائد الحمص لصحتك.. يحسن الهضم ويساعد فى إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

الحمص من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والبوتاسيوم والنحاس والزنك، في هذا التقرير نتعرف على 7 فوائد صحية لتناول الحمص، بحسب موقع hopefoods.

الفوائد الصحية للحمص

1. الحمص يساعد على الهضم

يحتوى الحمص على الكثير من الألياف، وخاصة ما يسمى رافينوز، وهى ألياف قابلة للذوبان، يتم تكسيرها بواسطة البكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك، حتى يتمكن القولون من هضم الحمص ببطء.

2. قد يساعد الحمص على خفض نسبة الكولسترول

لقد ثبت أن الألياف القابلة للذوبان تقلل من إجمالي نسبة الكوليسترول لديك وLDL (وهذا هو الكوليسترول "الضار")، مما يحسن نسبة الكوليسترول، وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. قد يساعد الحمص في التحكم في وزنك

لأن الحمص غني بالألياف، فهو يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. الشبع يعني أنك لن تأكل أكثر من اللازم، مما يساعدك على الحفاظ على الوزن أو فقدانه.

4. التحكم في نسبة السكر في الدم

يحتوي الحمص على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أن جسمك يمتصه ويهضمه ببطء. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الأميلوز، وهو نوع من النشا، الذي يتم هضمه ببطء أيضًا. في الأساس، عندما تأكل الحمص، فإن نسبة السكر في الدم والأنسولين لا ترتفع بسرعة كبيرة. وهذا يجعلها وجبة خفيفة رائعة للجميع، وخاصة لمرضى السكري.

5. الحمص يقوي عظامك

يعتبر الحمص مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، فهو ملئ بالكالسيوم كل من هذه المعادن ممتازة لبناء عظام قوية.