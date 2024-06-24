الماء البارد أم الدافئ.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

الماء ضروري للحفاظ على الصحة العامة ويلعب دورًا حاسمًا في فقدان الوزن، ولا يزال الجدل مستمرًا حول ما إذا كان الماء الدافئ أو البارد أكثر فعالية لفقدان الوزن، وكلاهما له فوائد فريدة يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، ولكن أيهما أفضل؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يساعد الماء الدافئ في إنقاص الوزن؟

الماء الدافئ يمكن أن يساعد على الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة وتعزيز عملية الهضم، فهو يساعد على تكسير الطعام بشكل أكثر كفاءة، مما يجعل امتصاص العناصر الغذائية أكثر فعالية، ويعد الهضم الجيد أمرًا بالغ الأهمية لفقدان الوزن لأنه يضمن أن جسمك يستخدم العناصر الغذائية من الطعام الذي تستهلكه ويطرد الفضلات بشكل صحيح.

شرب الماء الدافئ يمكن أن يساعد أيضًا على إزالة السموم من الجسم، ويمكن تعزيز هذه العملية بإضافة الليمون، فإزالة السموم تدعم فقدان الوزن عن طريق تقليل الانتفاخ وتحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

يمكن أن يؤدي الماء الدافئ إلى زيادة درجة حرارة الجسم بشكل مؤقت، مما قد يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك قليلًا، وارتفاع معدل الأيض يعني أن جسمك يحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة، مما يساعد في فقدان الوزن، ويمكن أن يساعدك الماء الدافئ على الشعور بالشبع لفترات أطول، وشرب كوب من ماء دافئ قبل الوجبات يمكن أن يساعد في التحكم في شهيتك، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

هل تعلم أن الماء البارد يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن؟

شرب الماء البارد يجبر جسمك على إنفاق الطاقة لتدفئته حتى يصل إلى درجة حرارة الجسم، هذه العملية، المعروفة باسم التوليد الحراري، تحرق السعرات الحرارية، وفي حين أن كمية السعرات الحرارية المحروقة متواضعة، إلا أنها يمكن أن تساهم في جهود فقدان الوزن بشكل عام.

ويمكن أن يساعد الماء البارد في تنظيم درجة حرارة الجسم خاصة أثناء التمرين، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة ويسمح لك بالتمرين بشكل أكثر كثافة ولفترات أطول، ويؤدي تحسين أداء التمرين إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أكبر، ويجد بعض الأشخاص أن الماء البارد أكثر انتعاشًا، مما قد يشجعهم على شرب المزيد.

يوفر الماء البارد أيضًا الترطيب المناسب الذى يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي وتعزيز فقدان الوزن، تمامًا مثل الماء الدافئ، كما يمكن للماء البارد أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويجب على الجسم أن يعمل على رفع درجة حرارة الماء إلى درجة حرارة الجسم، مما يزيد قليلًا من معدل الأيض لديك، كما يمكن أن يكون الماء البارد بمثابة مثبط خفيف للشهية، وشرب الماء البارد قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

كيف نختار بين هذين الاثنين؟

يقدم كلًا من الماء الدافئ والبارد فوائد فريدة يمكن أن تدعم فقدان الوزن، وليس عليك الاختيار بين الماء الدافئ والبارد حصريًا، دمج كليهما في روتينك اليومي يمكن أن يوفر نهجًا متوازنًا لفقدان الوزن، ابدأ صباحك بكوب من الماء الدافئ لتحفيز عملية الهضم وتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، وإضافة الليمون يمكن أن يعزز تأثير إزالة السموم.

تناول الماء الدافئ قبل الوجبات للمساعدة في التحكم في شهيتك ومنع الإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن يساعد الماء البارد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم منظمة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يحسن الأداء والقدرة على التحمل، طوال اليوم، وخاصة في الطقس الدافئ أو بعد النشاط البدني، اشرب الماء البارد للبقاء رطبًا ودعم عملية التمثيل الغذائي لديك.